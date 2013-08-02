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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月2日

路透香港8月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.756港元 )
    
    美股道琼工业指数周四收高128.48,或0.83%,报15628.02点.因美国就业和制造业数据强劲，且欧洲和英国央行表示将保持
宽松货币政策。
                                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价     涨跌幅     成交量       ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       184.500    2.59      22129            14.310       1.06
 中国铝业                       7.970    3.64      36416             2.473       1.34
 中国移动                      53.680    1.44     118659            83.268       0.51
 中国人寿                      36.800    2.14      86018            19.028       1.43
 中石油                       119.110    2.17      48515             9.238       0.96
 中石化                        75.100    1.09      34255             5.825       0.43
 汇丰控股                      57.300    0.97     281445            88.884       0.49
 中电信                        50.780    2.40      38143             3.938       0.73
 中国联通                      14.780    1.03     160276            11.463       1.09
 兖州煤业                       6.960    1.16      74502             5.398       1.28
 华能国际                      43.100    3.36      34021             8.357       0.33
 南方航空                      19.120    3.24       8003             2.966       1.92
 东方航空                      15.690    1.62       7888             1.217     -48.87
 中芯国际                       3.750    2.46      87009             0.582       2.05
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