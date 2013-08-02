《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
路透香港8月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.756港元 ) 美股道琼工业指数周四收高128.48,或0.83%,报15628.02点.因美国就业和制造业数据强劲，且欧洲和英国央行表示将保持 宽松货币政策。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 184.500 2.59 22129 14.310 1.06 中国铝业 7.970 3.64 36416 2.473 1.34 中国移动 53.680 1.44 118659 83.268 0.51 中国人寿 36.800 2.14 86018 19.028 1.43 中石油 119.110 2.17 48515 9.238 0.96 中石化 75.100 1.09 34255 5.825 0.43 汇丰控股 57.300 0.97 281445 88.884 0.49 中电信 50.780 2.40 38143 3.938 0.73 中国联通 14.780 1.03 160276 11.463 1.09 兖州煤业 6.960 1.16 74502 5.398 1.28 华能国际 43.100 3.36 34021 8.357 0.33 南方航空 19.120 3.24 8003 2.966 1.92 东方航空 15.690 1.62 7888 1.217 -48.87 中芯国际 3.750 2.46 87009 0.582 2.05
=============================今日重要政经日程==========================
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业