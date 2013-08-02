中国能源：光伏电站增值税即征即退50%的优惠政策近期将明确--报载

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 深陷产能过剩及各种贸易争端问题的中国光伏业有望迎来另一利好；中国证券报周五报导称，从权威渠道获悉，有关部门近期将明确光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策，此举有望增加光伏电站运营利润，并对下游的设备销售产生带动作用。
报导称，目前光伏电站运营企业增值税为17%，据机构测算，如增值税下调8.5个百分点，相当于上网电价增加0.02-0.04分人民币/度，电站回报率将上升1%-2%。
去年年底，国务院常务会议明确提出，要完善中央财政资金支持光伏发展的机制，光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策。而根据财政部、国家税务总局2008年印发的通知，利用风力生产的电力，增值税实行即征即退50%的政策。
国务院7月中旬发布了关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。显着降低光伏发电成本，保持光伏产品在国际市场的合理份额。
而7月末在历经六周的谈判后，欧盟和中国贸易官员透过电话达成协议，将中国出口至欧洲的光伏面板最低售价确定在接近现货价的水平。 (完)
(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业