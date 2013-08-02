离岸人民币：深圳国际、星展和中行签一亿元前海跨境人民币贷款协议

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 中国深圳国际控股 、星展银行 香港分行及中国银行 深圳分行周四已签署为期一年的前海双边跨境人民币贷款一亿元的协议，星展香港为本次贷款的贷款银行，中行深圳则是境内结算银行。
三方联合新闻稿称，此次贷款将用于深圳国际位于前海妈湾片区之项目发展的资金安排，从而进一步拓宽了深圳国际前海项目的融资渠道。
深圳国际将在前海妈湾片区拥有的土地上，打造现代物流综合体，发展高端物流服务、供应链信息与管理服务、供应链创新金融及价值链集成等产业。
今年1月底，首批深圳前海跨境人民币贷款项目签约，共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议，另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款。
根据跨境人民币贷款相关管理细则，在前海注册及实际经营的企业可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金，贷款用途则应在符合国家有关政策的前提下，用于前海建设与发展。前海跨境贷款的期限及利率则由借贷双方自主确定。
2010年8月经国务院批复，前海深港现代服务合作区正式出台，在这块位于深圳西部，面积约15平方公里、相当于五个伦敦金融城的土地上，最受人瞩目的是透过中港资金流动的“模拟”资本项目开放。除了离岸人民币贷款外，贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在此地区展开试点。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业