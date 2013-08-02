离岸人民币：深圳国际、星展和中行签一亿元前海跨境人民币贷款协议

路透上海8月2日 - 中国深圳国际控股 、星展银行 香港分行及中国银行 深圳分行周四已签署为期一年的前海双边跨境人民币贷款一亿元的协议，星展香港为本次贷款的贷款银行，中行深圳则是境内结算银行。

三方联合新闻稿称，此次贷款将用于深圳国际位于前海妈湾片区之项目发展的资金安排，从而进一步拓宽了深圳国际前海项目的融资渠道。

深圳国际将在前海妈湾片区拥有的土地上，打造现代物流综合体，发展高端物流服务、供应链信息与管理服务、供应链创新金融及价值链集成等产业。

今年1月底，首批深圳前海跨境人民币贷款项目签约，共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议，另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款。

根据跨境人民币贷款相关管理细则，在前海注册及实际经营的企业可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金，贷款用途则应在符合国家有关政策的前提下，用于前海建设与发展。前海跨境贷款的期限及利率则由借贷双方自主确定。