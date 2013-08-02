中国铁路：国家发改委酝酿运价改革，有助铁总增加还债能力--报载

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 据21世纪经济报 道周五报导，中国国家发改委已经在牵头酝酿铁路运价改革，通过提高运价来增加铁路总公司经营收入，有助于增加铁总的还款能力。
报导引述消息人士的话称，目前国家发改委已经在牵头酝酿铁路运价改革，试图完善铁路运价形成机制，稳步理顺铁路价格关系。改革的总体设计是坚持市场化方向，按照铁路与公路保持合理比价关系的原则制定国铁运价改革。
消息人士指出，力争用2-3年时间将运价理顺到位，并建立铁路货运价格每年随公路货运价格动态调整机制，预计明年国铁货物统一价格将继续适当提高。
今年3月中国铁路总公司成立后，其还债压力相当沉重。消息人士称，铁总自己内部做了测算，今年仅仅偿付借款利息就需要1,300亿元。不仅如此，由于今年铁路投资总额目标的提高，需要借入更多资金。 按照国家发改委和铁总的部署，今年铁路投资总额要从6,500亿元增加到6,900亿元，新增项目从原计划的38个增加到47个。报导称，铁总目前制定的融资计划是银行借款达3,170亿元，发行铁路建设债券1,500亿元，两者相加共占年度投资额的七成左右。 消息人士指出，“虽说上下都在提投融资改革，但短期来看，铁路融资还得靠借款支撑。”因此，铁总近期加紧游说国务院，要求解决存量债务，减少新增债务。其提出的路径之一，是通过提高铁路运价来增加铁路的经营收入，从而增加其还款能力，保持充足的现金流。 不过报导亦认为，货运提价将受到两方面因素的掣肘。前述消息人士称，一方面，目前煤炭等大宗资源品行业不景气，铁路货运量逐月递减；另一方面，各种交通运输方式之间竞争激烈，铁路运价继续提高，将把部分货源推向公路货运。 消息人士还表示，未来铁路将逐步放松运价管制，将铁路客货运价格由政府定价改为政府指导价，允许铁路运输企业在规定范围内，根据市场供求和竞争情况自主确定价格。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业