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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:38 BJT

中国经济：下半年将保持价格基本稳定不放松，继续推进资源价格改革--发改委

路透北京8月2日 - 通胀温和是中国推进改革的重要前提条件。中国国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标。

发改委昨日在其网站发布新闻稿并称，下半年还要完善资源环境价格形成机制为重点，着力理顺比价关系。

“建立健全阶梯价格制度，利用价格杠杆充分调动市场主体节约资源、保护环境的积极性，”新闻稿称。

中国政府年初设定的通胀目标为3.5%左右。今年上半年居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅比去年同期低0.9个百分点，为经济平稳发展和推进资源价格改革营造了良好环境。

年初以来，中国重点领域价格改革积极有序推进：政府已经推出新的成品油价格形成机制，并出台非居民用天然气价格调整方案，为天然气价格市场化改革奠定了基础。此外还进一步推进电价改革，将脱硝电价试点范围由现行14个省份的部分燃煤发电机组扩大为全国所有燃煤发电机组，并实现电煤价格并轨、取消价格临时干预等等。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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