中国经济：下半年将保持价格基本稳定不放松，继续推进资源价格改革--发改委

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透北京8月2日 - 通胀温和是中国推进改革的重要前提条件。中国国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标。
发改委昨日在其网站发布新闻稿并称，下半年还要完善资源环境价格形成机制为重点，着力理顺比价关系。
“建立健全阶梯价格制度，利用价格杠杆充分调动市场主体节约资源、保护环境的积极性，”新闻稿称。
中国政府年初设定的通胀目标为3.5%左右。今年上半年居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅比去年同期低0.9个百分点，为经济平稳发展和推进资源价格改革营造了良好环境。
年初以来，中国重点领域价格改革积极有序推进：政府已经推出新的成品油价格形成机制，并出台非居民用天然气价格调整方案，为天然气价格市场化改革奠定了基础。此外还进一步推进电价改革，将脱硝电价试点范围由现行14个省份的部分燃煤发电机组扩大为全国所有燃煤发电机组，并实现电煤价格并轨、取消价格临时干预等等。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业