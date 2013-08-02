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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:45 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月2日

*工商时报：

--核四公投案今日将在立法院表决，朝野冲突一触即发，国民党立院党团书记长赖士葆指出，党团已祭出党纪，核四公投今日一定要送出院会。

--彰化银行 今日召开董事会，与台新银行合并研究案排在〞报告案第二案〞。台新金 周三发表声明说要放缓合并研究时程，但公股对议案仍排入董事会相当不满，已拟妥长期作战计画，彰银总经理唐楚烈昨天召开记者会，预告今天〞绝对不是普通的董事会〞，公民股将展开激烈攻防。

*经济日报：

--行政院今日将召开会议讨论第三方支付业者做储值争议，对于经济部主张的依电子票证发行管理条例架构开放模式，金管会新人新政，改持开放态度，愿意共同研议最佳方案；金管会新主委曾铭宗今天将亲自出席会议沟通。

--台湾与纽西兰经济合作协议(ECA)签署后，台纽政府合作投资的第一档创投基金－泛太平洋资本基金，昨日获准设立，预定募资额度7,000万美元(约21亿台币)，台纽政府将投资4,000万美元，今年底第一阶段募资到位后，将展开投资，对台纽生医、食品、文创媒体产业进军大中华市场挹注资金。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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