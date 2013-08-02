《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
*工商时报：
--核四公投案今日将在立法院表决，朝野冲突一触即发，国民党立院党团书记长赖士葆指出，党团已祭出党纪，核四公投今日一定要送出院会。
--彰化银行 今日召开董事会，与台新银行合并研究案排在〞报告案第二案〞。台新金 周三发表声明说要放缓合并研究时程，但公股对议案仍排入董事会相当不满，已拟妥长期作战计画，彰银总经理唐楚烈昨天召开记者会，预告今天〞绝对不是普通的董事会〞，公民股将展开激烈攻防。
*经济日报：
--行政院今日将召开会议讨论第三方支付业者做储值争议，对于经济部主张的依电子票证发行管理条例架构开放模式，金管会新人新政，改持开放态度，愿意共同研议最佳方案；金管会新主委曾铭宗今天将亲自出席会议沟通。
--台湾与纽西兰经济合作协议(ECA)签署后，台纽政府合作投资的第一档创投基金－泛太平洋资本基金，昨日获准设立，预定募资额度7,000万美元(约21亿台币)，台纽政府将投资4,000万美元，今年底第一阶段募资到位后，将展开投资，对台纽生医、食品、文创媒体产业进军大中华市场挹注资金。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
=============================今日重要政经日程==========================
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业