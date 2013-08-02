中国金融：中央汇金公司去年净利3,984亿元人民，同比增近两成--报载

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透北京8月2日 - 中国中央汇金公司公布2012年度审计报告及财务报告显示，该公司去年净利润达到3,983.96亿元人民币，同比增加609.17亿元，增幅为18%。其中，投资收益是汇金利润的主要来源。
上海证券报周五报导称，该公司2012年的投资收益达到4,000.44亿元，同比增加17.45%。
数据显示，截至2012年年末，汇金长期股权投资账面价值达到2.24万亿元，较上年增加了3,000多亿元，其中大部分用于增持四大行。按权益法核算，汇金持有的包括中行 、建行 、工行 > 、农行 、国开行 、光大银行 在内的六家银行的长期股权投资均较上年有所增加。
报导称，这六家银行2012年的长期股权投资收益占到了当年汇金全部投资收益的97%。除了获得可观的投资收益，汇金也获得了可观的现金回报，2012年汇金共收到现金分红1,268亿元。
今年6月份，汇金再次增持四大国有银行及光大银行，并承诺将在6个月内以自身名义继续在二级市场增持这些银行的股份。
此前，汇金公司的母公司中投公司的年报显示，该公司境外投资组合全年收益率达到10.6%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业