版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:45 BJT

《中国重要政经日程》--8月2日

============================近日重要政经日程=======================

8/3（六）

中国投资大会周六在北京举行。

8/10（六）

*2013中国城镇化与企业家论坛在北京举行。

8/22(四)

2013(第三届)产品创新高峰论坛议程在北京举行。

8/31(六)

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

9/24（二）

第13届钢铁原燃料峰会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐