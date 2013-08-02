路透基点： 上海世贸商城获得牵头行同意下调1.69亿美元等值贷款价格--RLPC

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海世贸商城获得牵头行中国工商银行上海分行的许可，同意下调其于2011年10月签订的1.6944亿美元等值定期贷款的定价。
该笔融资包括3,500万美元五年期贷款的A部分，以及1.3444亿美元等值10年期贷款的B部分。其中B部分由一笔8,600万美元贷款和一笔3.1亿元人民币贷款组成。据消息人士，A部分利率从伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点降至270个基点，B部分美元贷款利率从加码600个基点降至300个基点，人民币部分的利率仍为中国人民银行基准利率的100%。
但消息人士称，现有的两家贷款银行不同意降价，将退出此次交易。工行因此将会把这两家银行所承贷的额度转移给其它银行。
国泰世华银行(1,000万美元)、彰化商业银行(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)和合作金库商业银行(500万美元)为A部分贷款的参贷行。B部分贷款只有中国工商银行参与。
消息人士透露，贷款额度转移将在下周完成。
此前有报导称，若计划中的定价修改方案不能成行，中国银行上海分行将安排一笔1.18亿美元、利率相同的五年期定期贷款，来为由工商银行牵头的贷款案进行再融资。但目前看降价可行，中行牵头的交易似乎没有必要启动。
2011年的这项贷款案旨在为上海世贸商城2007年签订的1亿美元七年期贷款进行再融资，以及偿还股东的贷款。
根据公司官网，上海世贸商城坐落于上海新兴的“大虹桥开发区”，是一个集展示、交易、办公、资讯于一体的超级交易市场，为国内外商家及专业买主提供一流的、国际级的设施与服务。
官网显示，上海世贸商城是由著名爱国华侨陶欣伯、林绍良和台湾工商巨子共同投资近3亿美元、于1993年动工兴建、1999年正式落成的上海市重大工程项目。(完)
(翻译 张荻 审校 张涛)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业