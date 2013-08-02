路透基点： 上海世贸商城获得牵头行同意下调1.69亿美元等值贷款价格--RLPC

路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海世贸商城获得牵头行中国工商银行上海分行的许可，同意下调其于2011年10月签订的1.6944亿美元等值定期贷款的定价。

该笔融资包括3,500万美元五年期贷款的A部分，以及1.3444亿美元等值10年期贷款的B部分。其中B部分由一笔8,600万美元贷款和一笔3.1亿元人民币贷款组成。据消息人士，A部分利率从伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点降至270个基点，B部分美元贷款利率从加码600个基点降至300个基点，人民币部分的利率仍为中国人民银行基准利率的100%。

但消息人士称，现有的两家贷款银行不同意降价，将退出此次交易。工行因此将会把这两家银行所承贷的额度转移给其它银行。

国泰世华银行(1,000万美元)、彰化商业银行(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)和合作金库商业银行(500万美元)为A部分贷款的参贷行。B部分贷款只有中国工商银行参与。

消息人士透露，贷款额度转移将在下周完成。

此前有报导称，若计划中的定价修改方案不能成行，中国银行上海分行将安排一笔1.18亿美元、利率相同的五年期定期贷款，来为由工商银行牵头的贷款案进行再融资。但目前看降价可行，中行牵头的交易似乎没有必要启动。

2011年的这项贷款案旨在为上海世贸商城2007年签订的1亿美元七年期贷款进行再融资，以及偿还股东的贷款。

根据公司官网，上海世贸商城坐落于上海新兴的“大虹桥开发区”，是一个集展示、交易、办公、资讯于一体的超级交易市场，为国内外商家及专业买主提供一流的、国际级的设施与服务。

官网显示，上海世贸商城是由著名爱国华侨陶欣伯、林绍良和台湾工商巨子共同投资近3亿美元、于1993年动工兴建、1999年正式落成的上海市重大工程项目。(完)