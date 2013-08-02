版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月2日

**上海证券报**

--中国中央汇金公司近日公布2012年度审计报告及财务报告。报告显示，汇金去年的净利润达到3,983.96亿元人民币，较2011年增加了609.17亿元，增幅达到18%。

--保监会寿险部召开的一次会议上透露，暂停近两年的中资人身险（寿险、健康险、养老险）分支机构审批闸门即将重启，符合相关资质的人身险公司有望迈出扩张步伐。

**证券时报**

--财政部部长楼继伟指出，目前财政部正会同国家税务总局，抓紧完善铁路运输和邮电通信两个行业营业税改增值税试点方案，争取今年底或明年初实施。

**21世纪经济报 道**

--广州市发改委披露，目前正在制定未来四年固定资产投资倍增计划，总投资额约2.1万亿元。

--消息人士称，目前国家发改委已经在牵头酝酿铁路运价改革，改革的总体设计是坚持市场化方向，按照铁路与公路保持合理比价关系的原则制定国铁运价改革，力争用2-3年时间将运价理顺到位，并建立铁路货运价格每年随公路货运价格动态调整机制。

--民生电子商务公司即将在深圳前海注册，认缴资本金30亿元，公司发起人为民生银行 的七家主要非国有股东单位和民生加银资产管理公司。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐