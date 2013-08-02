《中国报摘》--其他报纸重要消息8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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**上海证券报**
--中国中央汇金公司近日公布2012年度审计报告及财务报告。报告显示，汇金去年的净利润达到3,983.96亿元人民币，较2011年增加了609.17亿元，增幅达到18%。
--保监会寿险部召开的一次会议上透露，暂停近两年的中资人身险（寿险、健康险、养老险）分支机构审批闸门即将重启，符合相关资质的人身险公司有望迈出扩张步伐。
**证券时报**
--财政部部长楼继伟指出，目前财政部正会同国家税务总局，抓紧完善铁路运输和邮电通信两个行业营业税改增值税试点方案，争取今年底或明年初实施。
**21世纪经济报 道**
--广州市发改委披露，目前正在制定未来四年固定资产投资倍增计划，总投资额约2.1万亿元。
--消息人士称，目前国家发改委已经在牵头酝酿铁路运价改革，改革的总体设计是坚持市场化方向，按照铁路与公路保持合理比价关系的原则制定国铁运价改革，力争用2-3年时间将运价理顺到位，并建立铁路货运价格每年随公路货运价格动态调整机制。
--民生电子商务公司即将在深圳前海注册，认缴资本金30亿元，公司发起人为民生银行 的七家主要非国有股东单位和民生加银资产管理公司。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业