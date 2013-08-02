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债券 | 2013年 8月 2日 星期五 08:52 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月2日-8月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。  
         
 日期  时间     国家   规模        发行细节
 8/5   1350     法国               标售国库券(BTF)
 8/6            日本               六个月期贴现国库券
 8/6            美国               三年期公债
 8/7            美国               10年期公债
 8/7            日本               三个月期贴现国库券
 8/8            英国               2034年到期的通膨保值
                                   公债
 8/8            美国               30年期公债
 8/9            日本               30年期公债
                                   
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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