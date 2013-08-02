《台湾重要政经日程》--8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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===================今日重要政经消息=====================
8/2(五)
--09:00 立法院议场。将审核四公投案。
--10:00 中央大学7月消费者信心调查结果记者会。
--12:30 央行标售364天期存单，金额1,000亿台币。
--16:20 央行公布国际金融业务分行概况。
=================近期重要政经消息======================
8/5(一)
--08:30 主计处公布7月消费者物价指数。6月为年增0.60%。
--16:10 央行公布7月底外汇存底。6月底为4,066.06亿美元.
8/7(三)
--联电 公布第二季业绩。
--16:00 财政部公布7月进出口数据。6月出口年增8.6%，进口年增6.8%.
8/8(四)
--13:30 永丰金控 投资人说明会。
8/9(五)
--13:30 台积电 公布7月营收。
--14:00 联电公布7月营收。
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/14(三)
--14:00 富邦金控 投资人说明会。
8/16(五)
--17:00 主计总处公布第二季经济成长率统计值和全年预估值。第二季概估值为年增2.27%。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
--16:00 经济部公布7月外销订单。上月为年减3.5%。
8/22(四)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率。上月为4.17%。
8/23(五)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数。上月指数为年减0.43%。
8/26(一)
--16:10 央行公布7月M2年增率。6月为年增4.82%。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业