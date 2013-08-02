新债招标：中国五年期地方债中标利率为3.87%--业内人士

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早代理招标的238亿元人民币五年期固息地方债，中标利率为3.87%，投标倍数为1.99倍。
财政部代理招标发行的是今年第六期地方政府债。该期债分销期为8月5-7日，8月9日起上市交易。具体包括黑龙江、厦门、湖南、广西、西藏和青海，发行量分别为56亿元、7亿元、77亿元、48亿元、7亿元和43亿元。
今年以来，财政部此前已代理招标发行了五期地方债，总额为1,143亿元，期限包括三年和五年，地方自行发债还未开始。
财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业