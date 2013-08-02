新债招标：中国五年期地方债中标利率为3.87%--业内人士

路透上海8月2日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早代理招标的238亿元人民币五年期固息地方债，中标利率为3.87%，投标倍数为1.99倍。

财政部代理招标发行的是今年第六期地方政府债。该期债分销期为8月5-7日，8月9日起上市交易。具体包括黑龙江、厦门、湖南、广西、西藏和青海，发行量分别为56亿元、7亿元、77亿元、48亿元、7亿元和43亿元。

今年以来，财政部此前已代理招标发行了五期地方债，总额为1,143亿元，期限包括三年和五年，地方自行发债还未开始。

财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。