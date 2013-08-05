中国数据：汇丰7月服务业PMI企稳在51.3，持续低位徘徊恐打击就业

路透北京8月5日 - 汇丰7月中国服务业PMI环比持稳，已经在周末出炉的官方服务业数据则呈现小幅回升，两者合力印证中国服务业正低位企稳。但需要警惕的是，倘若需求没有持续的改善，服务业持续徘徊低位恐打击就业。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)持稳在51.3；其中新业务指数和业务预期指数虽然都有回升，但仍处在历史低点附近，就业指数则再现回落。

“中国服务业已经在相对低的增速稳定下来，但投入价格和收费价格背离持续挤压服务业盈利，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“倘若需求面没有持续的改善，服务业扩张可能维持在低位，并打击就业。”

Markit提供的新闻稿也指出，虽然7月服务业PMI仍然在50上方，但相比历史调查数据依然疲弱，“这种小幅增长的趋势，其持续时间在2005年底本项调查开始以来是最长。”

而且数据细节也显示，7月服务业投入价格指数已经升至四个月最高位，主要是受采购价格和用工成本上涨推动；但为了吸引新客户，有超过92%的受访企业月内没有调整收费水平，平均收费价格指数已经是连续第三个月处在50下方的萎缩区域。

就业指数7月再度出现回落，处在50上方的较低水平，仅有6%的受访企业增加用工，其中许多企业增加人手特别是招聘应届毕业生的目的是提升产能；还有约2%企业减少用功。该指数4月时曾一度跌破50。

为了促进服务业和小微企业发展，中国政府日前已经决定自8月1日起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人，暂免征收增值税和营业；同时营改增也在努力推进过程中，国务院也在研究推进向社会购买公共服务等。

客户需求增加，带动7月服务业新业务指数创下四个月高点，此前曾连续三个月下降；但经营预期指数较6月创下的历史最低纪录仅高出2.4个百分点，仍属于2005年11月开始本调查以来的最低值。

对于未来一年的经营前景，虽然部分受访企业预期新项目将会支撑业务扩张，但其他企业仍担心脆弱的经济状况会拖累或减弱未来业务活动。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六公布，中国７月官方非制造业商务活动指数回升至54.1，较上月小幅上升0.2个百分点，但亦是处在历史较低水准。和侧重中小企业的汇丰PMI相比，官方调查更多集中在大中型企业。