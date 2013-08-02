意大利政治：前总理贝鲁斯柯尼税务诈欺案，最高法院维持服刑判决

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透罗马8月1日 - 关于前意大利总理贝鲁斯柯尼税务诈欺案，最高法院周四维持服刑的原判不变，这对于四度担任总理的贝老可谓致命一击，也可能让该国脆弱的执政联盟陷入危机。
贝鲁斯柯尼前后被告多达30次，起诉理由从诈欺、贪腐、到与未成年女子买春不等，但这是第一次被判有罪定谳。
在经过三天的听证过后，最高法院五名法官驳回贝鲁斯科尼的最终上诉，地方及高等法院先前判决这位媒体大亨四年刑期，但获特赦而减刑至一年。
不过关于五年不得从事公职的判决，最高法院法官则是发回米兰法院重审。这将使贝鲁斯科尼保有国会议员的身分，并可暂时领导中间偏右的自由人民党(PDL)。
宣判过后，贝鲁斯科尼在一份录影声明中宣称其并没有犯罪，并严厉抨击地方法官骚扰他20多年，成为一股反民主力量。
由于年纪关系，贝老可以用社区服务或在家监禁取代入狱服刑。
这项判决不但可能让他的长期政治生涯步入薄暮，也恐将使由总理莱塔领导、成立仅三个月的政府陷于不稳，从而在欧元区掀起阵阵涟漪。
总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)迅速发出声明呼吁各方冷静及全国团结。他要求信任司法并予以尊重。
莱塔呼应波利塔诺的说法，呼吁各方冷静，并称国家利益应置于个人之上。
至今看来，投资人似乎不甚担心此事，市场信心指标--意大利10年期公债收益率(殖利率)及德国同券种利差报在270个基点，远低于危机期间的水准。
不过各金融市场在判决出炉前便已经结束交易。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业