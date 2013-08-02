国际油市：NYMEX原油或创一个月最佳单周表现，因数据向好和供应中断

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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布兰特原油期货 近持平于每桶109.64美元，但本周上涨2.3%，也是自7月初以来最大周度涨幅。
美国就业报告料显示，7月非农就业岗位增加18.4万个，6月为增长19.5万个；失业率料从6月的7.6%降至7.5%。若数据强劲，可能推高美元并打击大宗商品价格，因其令美国联邦储备理事会(美联储/FED)更有理由在今年稍晚开始缩减刺激政策，即便联储本周没有表明最早在9月会有行动。
在此之前，周四出炉的数据显示美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数亦降至五年半低位。
强劲的中国数据也支撑了油价涨势。中国官方制造业PMI报告显示，7月制造业活动意外升温。
路透调查显示，出于对来自利比亚、伊拉克和尼日利亚(奈及利亚)供应的担忧，石油输出国组织(OPEC)7月产量降至四个月低点。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 侯向明/张若琪)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业