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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 09:09 BJT

国际油市：NYMEX原油或创一个月最佳单周表现，因数据向好和供应中断

布兰特原油期货 近持平于每桶109.64美元，但本周上涨2.3%，也是自7月初以来最大周度涨幅。

美国就业报告料显示，7月非农就业岗位增加18.4万个，6月为增长19.5万个；失业率料从6月的7.6%降至7.5%。若数据强劲，可能推高美元并打击大宗商品价格，因其令美国联邦储备理事会(美联储/FED)更有理由在今年稍晚开始缩减刺激政策，即便联储本周没有表明最早在9月会有行动。

在此之前，周四出炉的数据显示美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数亦降至五年半低位。

强劲的中国数据也支撑了油价涨势。中国官方制造业PMI报告显示，7月制造业活动意外升温。

路透调查显示，出于对来自利比亚、伊拉克和尼日利亚(奈及利亚)供应的担忧，石油输出国组织(OPEC)7月产量降至四个月低点。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 侯向明/张若琪)
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