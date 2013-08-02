《香港报摘》--其他报纸重要消息8月2日

*星岛日报

--香港兴业及南丰组合财团以12.2亿港元投得沙田九肚山豪宅地，击败其余十家财团夺得，每尺楼面地价9,071港元，属市场预期下限价，并较3月成交的地皮，尺价下跌一成六。

--屯门小秀住宅地由永泰地产以约5.6亿港元，力压其余八家财团投得，楼面尺价3,534港元，合乎市场预期，但较今年4月同区另一幅地皮为低。永泰地产发言人未有透露拟定发展内容。

--机管局向公众介绍拟扩建机场第三条跑道。机管局行政总裁许汉忠表示，现有双跑道系统的容量，将提早一至三年饱和，即最快2017年不敷应用，指扩建跑道逼在眉睫。

--屋宇署6月批出19份建筑图则，包括五项住宅及商住项目，当中以长实北角油街最受瞩目，并获批出七幢建于四层基座之上楼宇，提供400伙住宅及800个酒店房间等。

*苹果日报

--华润电力 涉嫌百亿元收购山西烂煤矿，最初揭发事件的记者李建军表示，准备下周一(5日)到廉政公署及警署举报包括华润董事长宋林在内高层。

--中国中冶 宣布，旗下中冶置业以约17.66亿港元，投得新加坡一幅地皮99年开发权，该幅土地将用作住宅发展用途。中冶表示，该地皮预计可兴建540个单位，预计四年半后完成建筑并可以销售。

*文汇报

--星展香港行政总裁庞华毅认为，由年初至今，集团贷款增长近15%，但因全球经济不明等因素，或稀释至全年增长10-12%水平，而透过资产重组，下半年净息差则可维持1.5-1.6厘。

--富力地产 公布，7月合约销售总金额约29.71亿元人民币，按年上升25.3%。至于年度累计至7月底，总合约销售金额约215.5亿元，按年上升26.7%。

--油塘鲤鱼门径临时露天停车场计划改用途至住宅发展，土地面积3.47万方尺，预计日后兴建为约28层，合计24.22万方尺楼面的住宅，提供约375伙。

*东方日报

--合肥昨日推出八幅土地，备受市场关注，其中位于滨湖和瑶海区两幅綑绑出售的土地，由恒大地产 以36.9亿元，击败中海外取得。

*明报

--港岛东筲箕湾居屋东涛苑一个高层海景户以505万港元（未补地价）易手，实用尺价高见9,767港元，成为全港免补价居屋市场尺价历来新高。若连同约30%折让率计算，其实尺近1.4万港元，足以与港岛区蓝筹屋苑媲美。

--花旗发表报告指出，玖龙纸业 及理文造纸 最近上调所有转口纸制品订单销售单价，每公吨拟加100港元，由广东厂房出产纸品则每公吨加50元人民币。报告料今次加价能成功，并带动两公司第三季毛利上涨。

*大公报

--清科研究中心昨日发布数据显示，上个月中国私募股权投资市场共发生投资案例57起，披露金额案例51起，环比小幅上升14.0%；投资总金额8.81亿美元(折合人民币约54.43亿元)，环比降80.4%。(完)