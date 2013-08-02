《香港报摘》--其他报纸重要消息8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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*星岛日报
--香港兴业及南丰组合财团以12.2亿港元投得沙田九肚山豪宅地，击败其余十家财团夺得，每尺楼面地价9,071港元，属市场预期下限价，并较3月成交的地皮，尺价下跌一成六。
--屯门小秀住宅地由永泰地产以约5.6亿港元，力压其余八家财团投得，楼面尺价3,534港元，合乎市场预期，但较今年4月同区另一幅地皮为低。永泰地产发言人未有透露拟定发展内容。
--机管局向公众介绍拟扩建机场第三条跑道。机管局行政总裁许汉忠表示，现有双跑道系统的容量，将提早一至三年饱和，即最快2017年不敷应用，指扩建跑道逼在眉睫。
--屋宇署6月批出19份建筑图则，包括五项住宅及商住项目，当中以长实北角油街最受瞩目，并获批出七幢建于四层基座之上楼宇，提供400伙住宅及800个酒店房间等。
*苹果日报
--华润电力 涉嫌百亿元收购山西烂煤矿，最初揭发事件的记者李建军表示，准备下周一(5日)到廉政公署及警署举报包括华润董事长宋林在内高层。
--中国中冶 宣布，旗下中冶置业以约17.66亿港元，投得新加坡一幅地皮99年开发权，该幅土地将用作住宅发展用途。中冶表示，该地皮预计可兴建540个单位，预计四年半后完成建筑并可以销售。
*文汇报
--星展香港行政总裁庞华毅认为，由年初至今，集团贷款增长近15%，但因全球经济不明等因素，或稀释至全年增长10-12%水平，而透过资产重组，下半年净息差则可维持1.5-1.6厘。
--富力地产 公布，7月合约销售总金额约29.71亿元人民币，按年上升25.3%。至于年度累计至7月底，总合约销售金额约215.5亿元，按年上升26.7%。
--油塘鲤鱼门径临时露天停车场计划改用途至住宅发展，土地面积3.47万方尺，预计日后兴建为约28层，合计24.22万方尺楼面的住宅，提供约375伙。
*东方日报
--合肥昨日推出八幅土地，备受市场关注，其中位于滨湖和瑶海区两幅綑绑出售的土地，由恒大地产 以36.9亿元，击败中海外取得。
*明报
--港岛东筲箕湾居屋东涛苑一个高层海景户以505万港元（未补地价）易手，实用尺价高见9,767港元，成为全港免补价居屋市场尺价历来新高。若连同约30%折让率计算，其实尺近1.4万港元，足以与港岛区蓝筹屋苑媲美。
--花旗发表报告指出，玖龙纸业 及理文造纸 最近上调所有转口纸制品订单销售单价，每公吨拟加100港元，由广东厂房出产纸品则每公吨加50元人民币。报告料今次加价能成功，并带动两公司第三季毛利上涨。
*大公报
--清科研究中心昨日发布数据显示，上个月中国私募股权投资市场共发生投资案例57起，披露金额案例51起，环比小幅上升14.0%；投资总金额8.81亿美元(折合人民币约54.43亿元)，环比降80.4%。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业