港报社评：林奋强辞行会，显港政治困局--经济日报8月2日

律政司宣布不会检控被指涉偷步卖楼的行政会议成员林奋强，惟林仍辞行会之职，此反映政治厨房热烫难受。如何重振团队士气与民望，已成梁振英第一要务。

港府在去年10月底推楼控「双辣招」，林奋强却在港府出招前出售旗下2个住宅单位，被质疑偷步卖楼。律政司昨决定不提检控，林奋强却没申请恢复行会之职，反宣布辞任，相信与政治厨房酷热难耐有关。

林奋强在偷步卖楼问题虽在法律上过关，在政治上却难保不被继续抽秤，令他与家人续受折腾，故他选择以清白之身离开行会，亦不难理解。 惟行会乃梁振英的内阁，过去一年多以来已3名成员中箭离任，个别局长诚信和能力亦受质疑。市民忧虑梁班子不断损兵折将，施政举步艰难，如何在未来4年的任期内，带领香港闯过政改、经济转型、人口老化等深层矛盾？

但要重整团队，市民亦忧梁振英招纳人才有困难，由他去年7月上任前组织新班子开始，已屡传难招人才之困，一年过去，港府招才之路更似愈走愈窄，梁振英纵愿重组行会，但人才何来？

梁振英难觅人才，他固有责任反思其为管治与处事作风，惟另一原因亦不能忽视，那就是社会弥漫「猎巫」心态，在未有具体证据前就大泼脏水。就如林奋强昨指家人在事件中承受不少精神压力，试问外界精英岂敢轻言走进此热厨房？

面对政治困局，梁振英要在未来4年有所建树，就必须思考如何做到广开言路，并要改变施政作风，一步一脚印地赢回市民信任。港人亦要思量，猎巫心态若太强，港府施政寸步难行，对香港亦非好事。