港报社评：企业用工收缩，保就业须稳经济--信报8月2日

中国官方制造业采购经理指数(PMI)7月回升，显示制造业活动改善。但汇丰中国制造业7月PMI终值却跌至11个月低位，显示中国经济内外需求疲弱一致之势，预期政府会陆续加强「微调」政策的力度。

国家统计局解释，指数小幅上升的主要原因是政府出台了一系列「稳增长、调结构、促改革」措施，增强企业发展信心所致。但反映就业市场的从业人员指数，则始终陷于扩缩分界线之下。事实上，当前就业市场的不稳定性风险实不宜小觑。

再看汇丰七月PMI终值为47.7，是自去年8月以来最低水平，就业指数更为2009年3月以来最低。据汇丰与Markit 的报告指出，就业指数低沉，除了有雇员辞职因素外，更多是受访企业缩减规模的「瘦身」所致。事实上，汇丰7月PMI数据其中一个最突出点是，厂商用工创下自2009年3月以来最大的收缩率，反映就业市场不稳的潜在风险有上浮之势。

从营运状况看，产出指数连续第2个月跌落50点扩缩分界线之下，且创下10个月来最低水平；新订单指数创下11个月最低位，企业盈利受压，使就业前景短期更难改善。

参照6月全国规模以上工业企业实现利润总额，增速较5月大幅回落近10%。其中，主营活动利润比去年同期下降逾3%，因而使「稳增长、保就业」显得有政策的优先性。

形势发展至今，现届政府容忍增速下滑，加快进行结构性改革，显然已踏上转折的关键一步。不过，以中国目前的社会政治形势而论，确保就业稳定，无疑是转换发展模式能否平稳的重要基础。相信政府须不断强化「微调」政策的力度，增加市场信心。