港报社评：企业用工收缩，保就业须稳经济--信报8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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中国官方制造业采购经理指数(PMI)7月回升，显示制造业活动改善。但汇丰中国制造业7月PMI终值却跌至11个月低位，显示中国经济内外需求疲弱一致之势，预期政府会陆续加强「微调」政策的力度。
国家统计局解释，指数小幅上升的主要原因是政府出台了一系列「稳增长、调结构、促改革」措施，增强企业发展信心所致。但反映就业市场的从业人员指数，则始终陷于扩缩分界线之下。事实上，当前就业市场的不稳定性风险实不宜小觑。
再看汇丰七月PMI终值为47.7，是自去年8月以来最低水平，就业指数更为2009年3月以来最低。据汇丰与Markit 的报告指出，就业指数低沉，除了有雇员辞职因素外，更多是受访企业缩减规模的「瘦身」所致。事实上，汇丰7月PMI数据其中一个最突出点是，厂商用工创下自2009年3月以来最大的收缩率，反映就业市场不稳的潜在风险有上浮之势。
从营运状况看，产出指数连续第2个月跌落50点扩缩分界线之下，且创下10个月来最低水平；新订单指数创下11个月最低位，企业盈利受压，使就业前景短期更难改善。
参照6月全国规模以上工业企业实现利润总额，增速较5月大幅回落近10%。其中，主营活动利润比去年同期下降逾3%，因而使「稳增长、保就业」显得有政策的优先性。
形势发展至今，现届政府容忍增速下滑，加快进行结构性改革，显然已踏上转折的关键一步。不过，以中国目前的社会政治形势而论，确保就业稳定，无疑是转换发展模式能否平稳的重要基础。相信政府须不断强化「微调」政策的力度，增加市场信心。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业