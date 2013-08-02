港报社评：热厨房有出无入，削弱管治水平--星岛日报8月2日

8个月来一直向行政会议请假的林奋强，获得执法当局断定偷步卖楼和非法回佣的指控查无实据。指控澄清后，主角决定辞职，成为脱离现届政府的第3位管治班子核心成员。

林奋强在廉署查完案件，套用他自己的说法是「还我清白」之时才辞职，显示决定纯粹是他的个人意愿。林奋强去年加入行政会议前，预先放售其中4个物业，理由是为免利益冲突，确保自己在出任行会成员后，毋须倚赖买卖物业来维持生活。

但由于部分物业成交日期，距离政府公布楼市「辣招」前不久，外间质疑他是否利用行会内幕消息高价脱手图利。律政司研究廉署调查结果，决定证据不足以作出检控。林奋强得免被告上法庭蒙牢狱之灾，政府拆解了一枚政治炸弹。

林奋强现在为免官司缠身，决定离开行会，政治气候的转变，应该有相当大的关系。房屋政策是现届政府的施政重点范围，将来难免续有措施出台，牵涉到利益冲突。事件反映在贫富悬殊日益尖锐下，富裕人士及商界从政面对的质疑，远比一般人为高。

他昨日在声明中指，事件中有人意图对他进行公审。公职人员当然希望保护私隐，但在现今的政治环境，要从政就有所牺牲。政府表示不会找人填补林奋强遗下的空缺，现实上以现时政府的处境，要找到合适人才加入这个「超级热厨房」，谈何容易。

有才之士纷纷明哲保身，对加入管治班子退避三舍，对管治水平和社会都是损失。朝野内外都要冷静想一想，如何确保人才敢于加入政府为公众服务，改善利益申报机制可以是个起点，但不应是终点。