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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 09:13 BJT

港报社评：林奋强身家清白仍辞职--明报8月2日

林奋强在廉政公署公布决定不检控他之后，辞去行政会议成员职务，获得特首梁振英接纳，这是近期梁班子所做最值得肯定的事。相对于发展局长陈茂波，林奋强的果断抉择，更值得尊敬和欣赏；林奋强这面镜子，值得陈茂波对照和深思。

林奋强「卖楼」被质疑两点，一是指他利用在行会的资料，提早获知政府将推出措施遏抑楼市而卖楼；廉署调查后，证实林奋强去年6月放盘卖楼，早过行会讨论楼市辣招，而行会去年10月26日获知会制订有关政策，当日林奋强不在港。

二是指林奋强以额外佣金吸引代理落力卖楼，涉嫌触犯防止贿赂条例。廉署调查后，证实林奋强太太安排卖楼时，曾向代理提出过额外佣金，代理当时已把相关资料放在公司电脑系统，所以公司知道额外佣金的事。

廉署决定不检控林奋强，法律界人士认为合理。汤显明事件是否显示廉署异化，备受关注，廉署处理林奋强此事历时约8个月，对当事人而言，精神压力甚大，不过，林奋强在声明中「感谢廉署公正、严谨的处事方式」，可见廉署的工作保持高水平。至于政府以高透明度方式公布此事，整件事处理得有条不紊，是近期政府鲜有的好表现。 林奋强在廉署「还他清白」后，辞去行政会议成员职务。林奋强在声明中未说明辞职原因，只提到事件中个别人物及传媒对他意图公审，令人非常遗憾；而对家人被滋扰，使他感到十分难受。对个别人物及传媒的不满，或许是使林奋强意兴阑珊的部分原因，不过，若主要涉及公衆观感的考虑，则反映他的思维和认知并不狭窄。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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