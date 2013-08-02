港报社评：林奋强身家清白仍辞职--明报8月2日

林奋强在廉政公署公布决定不检控他之后，辞去行政会议成员职务，获得特首梁振英接纳，这是近期梁班子所做最值得肯定的事。相对于发展局长陈茂波，林奋强的果断抉择，更值得尊敬和欣赏；林奋强这面镜子，值得陈茂波对照和深思。

廉署决定不检控林奋强，法律界人士认为合理。汤显明事件是否显示廉署异化，备受关注，廉署处理林奋强此事历时约8个月，对当事人而言，精神压力甚大，不过，林奋强在声明中「感谢廉署公正、严谨的处事方式」，可见廉署的工作保持高水平。至于政府以高透明度方式公布此事，整件事处理得有条不紊，是近期政府鲜有的好表现。 林奋强在廉署「还他清白」后，辞去行政会议成员职务。林奋强在声明中未说明辞职原因，只提到事件中个别人物及传媒对他意图公审，令人非常遗憾；而对家人被滋扰，使他感到十分难受。对个别人物及传媒的不满，或许是使林奋强意兴阑珊的部分原因，不过，若主要涉及公衆观感的考虑，则反映他的思维和认知并不狭窄。