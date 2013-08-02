港报社评：林奋强身家清白仍辞职--明报8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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林奋强在廉政公署公布决定不检控他之后，辞去行政会议成员职务，获得特首梁振英接纳，这是近期梁班子所做最值得肯定的事。相对于发展局长陈茂波，林奋强的果断抉择，更值得尊敬和欣赏；林奋强这面镜子，值得陈茂波对照和深思。
林奋强「卖楼」被质疑两点，一是指他利用在行会的资料，提早获知政府将推出措施遏抑楼市而卖楼；廉署调查后，证实林奋强去年6月放盘卖楼，早过行会讨论楼市辣招，而行会去年10月26日获知会制订有关政策，当日林奋强不在港。
二是指林奋强以额外佣金吸引代理落力卖楼，涉嫌触犯防止贿赂条例。廉署调查后，证实林奋强太太安排卖楼时，曾向代理提出过额外佣金，代理当时已把相关资料放在公司电脑系统，所以公司知道额外佣金的事。
廉署决定不检控林奋强，法律界人士认为合理。汤显明事件是否显示廉署异化，备受关注，廉署处理林奋强此事历时约8个月，对当事人而言，精神压力甚大，不过，林奋强在声明中「感谢廉署公正、严谨的处事方式」，可见廉署的工作保持高水平。至于政府以高透明度方式公布此事，整件事处理得有条不紊，是近期政府鲜有的好表现。 林奋强在廉署「还他清白」后，辞去行政会议成员职务。林奋强在声明中未说明辞职原因，只提到事件中个别人物及传媒对他意图公审，令人非常遗憾；而对家人被滋扰，使他感到十分难受。对个别人物及传媒的不满，或许是使林奋强意兴阑珊的部分原因，不过，若主要涉及公衆观感的考虑，则反映他的思维和认知并不狭窄。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业