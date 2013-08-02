互联网产业：阿里巴巴新浪联手推进社交电商，微博淘宝版面世

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 据中国证券报周五报导，在阿里巴巴集团 入股新浪 旗下微博三个月后，双方联手发布微博淘宝版，阿里旗下淘宝网与新浪微博将实现帐号互通，两公司数据将互换，双方将联手推动社交网站电子商务。
报导指出，帐号互换只是前奏，淘宝卖家可在新浪微博淘宝版直接发布商品，并通过后台进行商品管理及商情监控。未来数据交换后，微博用户或会接到更有针对性的广告推广。
报导称，微博淘宝版将在下周一（5日）正式上线，然后分批开放给商户使用。目前新浪微博淘宝版主要基于PC电脑平台，移动版还在开发之中。
新浪相关负责人表示，帐号互通后将形成规模数亿的超级帐号体系，微博可低成本吸纳一些热衷电商的新用户。随着合作深入，百万甚至千万级别的卖家沉淀下来的微博用户消费数据及消费兴趣，将有助于新浪微博的大数据，分析用户潜在的消费动机，让社交电商更为精准和智能化。
另据上海证券报同日报导，淘宝网昨已证实，将暂停与国内另一互联网巨头腾讯 旗下微信有关的应用在淘宝服务市场的订购。
4月底阿里巴巴以5.86亿美元购入新浪微博18%股份，当时业内人士就认为阿里巴巴在寻机推动社交电商化。而新浪微博商业化一直是投资界关注的问题，去年新浪微博营收为6,600万美元，支出为9,300万美元，微博77%收入来自广告，其余来自游戏和增值服务。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业