互联网产业：阿里巴巴新浪联手推进社交电商，微博淘宝版面世

路透上海8月2日 - 据中国证券报周五报导，在阿里巴巴集团 入股新浪 旗下微博三个月后，双方联手发布微博淘宝版，阿里旗下淘宝网与新浪微博将实现帐号互通，两公司数据将互换，双方将联手推动社交网站电子商务。

报导指出，帐号互换只是前奏，淘宝卖家可在新浪微博淘宝版直接发布商品，并通过后台进行商品管理及商情监控。未来数据交换后，微博用户或会接到更有针对性的广告推广。

报导称，微博淘宝版将在下周一（5日）正式上线，然后分批开放给商户使用。目前新浪微博淘宝版主要基于PC电脑平台，移动版还在开发之中。

新浪相关负责人表示，帐号互通后将形成规模数亿的超级帐号体系，微博可低成本吸纳一些热衷电商的新用户。随着合作深入，百万甚至千万级别的卖家沉淀下来的微博用户消费数据及消费兴趣，将有助于新浪微博的大数据，分析用户潜在的消费动机，让社交电商更为精准和智能化。

另据上海证券报同日报导，淘宝网昨已证实，将暂停与国内另一互联网巨头腾讯 旗下微信有关的应用在淘宝服务市场的订购。