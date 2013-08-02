中国货币市场：回购利率普降，流动性续回暖14天以内资金供给充裕

路透上海8月2日 - 本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。

交易员认为，下周一虽有可能准备金例行上缴，但从目前资金情况看，该因素料对回购利率扰动有限。未来一段时间流动性预期较央行未进行逆回购前有所放松。

华北一银行交易员称，今日资金面较上日进一步走宽，回购利率普降。“供给的多了，14天以内的(需求)都能满足。”

他并预计，7月末商业银行存款虽可能有增量，但幅度应该难匹敌半年末，所以即使下周一(5日)存款准备金补缴，对资金面冲击应该不大。

在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2535 3.5450 -29.15

七天 4.3405 4.5875 -24.70

14天 4.6072 5.3493 -74.21 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 3.8200 2.8700 +95.00

七天 3.6100 3.1750 +43.50

14天 3.6150 3.5500 +6.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2590 3.6000 -34.10

七天 4.3100 4.5600 -25.00

14天 4.5500 5.4300 -88.00 Shibor 其中:隔夜 3.2539 3.5490 -29.51

七天 4.3140 4.5450 -23.10