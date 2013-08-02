中国货币市场：回购利率普降，流动性续回暖14天以内资金供给充裕

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。
交易员认为，下周一虽有可能准备金例行上缴，但从目前资金情况看，该因素料对回购利率扰动有限。未来一段时间流动性预期较央行未进行逆回购前有所放松。
华北一银行交易员称，今日资金面较上日进一步走宽，回购利率普降。“供给的多了，14天以内的(需求)都能满足。”
他并预计，7月末商业银行存款虽可能有增量，但幅度应该难匹敌半年末，所以即使下周一(5日)存款准备金补缴，对资金面冲击应该不大。
在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2535 3.5450 -29.15
七天 4.3405 4.5875 -24.70
14天 4.6072 5.3493 -74.21 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 3.8200 2.8700 +95.00
七天 3.6100 3.1750 +43.50
14天 3.6150 3.5500 +6.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2590 3.6000 -34.10
七天 4.3100 4.5600 -25.00
14天 4.5500 5.4300 -88.00 Shibor 其中:隔夜 3.2539 3.5490 -29.51
七天 4.3140 4.5450 -23.10
三个月 4.6595 4.6635 -0.40 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业