中国票据市场：转贴利率本周走低，资金预期趋宽近期仍有下行空间

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 随着中国银行间资金市场气氛回暖，本周票据市场转贴利率明显走彽，周初仅余不多的月末信贷规模因素影响尽被掩盖。交易员称，央行稳定流动性的态度，令近期资金面预期较为乐观，加之下周仍处在上旬，资金和信贷规模状况均有利于转贴利率继续下行。
上海一银行交易员表示，与上周年息6.3%左右的价格相比，本周转贴利率明显回落，在年息5.7%-5.8%附近已可见成交。“和资金面缓解有相关性，另外(信贷)规模也还可以。”
她并预计，下周仍在月初，加之央行公开市场连续逆回购后，资金面预期向好，因此转贴利率下行可能性还是很大。
在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，全周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 6.0980/5.9194 6.2467/6.0163 6.7320/6.3480
上周五 6.1025/5.9251 6.2506/6.0408 6.6525/6.2534
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变动 -0.45bp/-0.57bp -0.39bp/-2.45bp +7.95bp/+9.46bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6640%，亦较上周五明显走高。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业