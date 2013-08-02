港报财经评论：美国复苏王子忧虑--信报8月2日

美国复苏王子忧虑 /习广思

资金顺从趋势，人人看淡的资产，即使阁下认为基本因素理想、估值合理，但缺乏资金配合的话，依然难望转势。许多投资者认为中资股估值已经合理，但想到金融、政策等风险，资金未愿意配合，许多外资也不敢冒险。然而，澳元基本因素、估值及资金均配合，分析员却建议不要碰，原因包括中国需求放缓、经济依赖商品、央行减息及贬值态度、carrytrade逆流。昨日澳元兑美元汇价跌穿90美仙，见80美仙只是时间问题而已。两项中国PMI数据出台，官方PMI数据胜过预期，反映更多中小型企业情况的汇丰PMI则继续低迷。中国内地制造业持续不振，中小型企业可能受到6月底钱荒所影响，但官方数据回稳有利市场信心，反映针对中小型企业的政策见效。其次，人行再次进行逆回购，在政策讯号上算是较利好。

中国内地经济数据改善，A股反弹，港股似乎未为此而兴奋，中资股未见起色，恒指主要由汇控 、腾讯 支撑大市，资金主力炒作周期性股份，纸业、钢铁、水泥、玻璃股均见上升。恒指昨天升穿22,000点，收报22,088点，大市成交额468亿港元，沽空比率10.2%。港股弹力不足，对好消息反应平静，踏入业绩期，相信8月初市况将由业绩主导，指数好淡争持为主。落后资源、基建股继续借政策憧憬炒作，这些落后股均是炒家目标，大上大落是投资者必须承受的事。市场憧憬中国内地政府下半年将推出风电扶持政策，新能源股及设备股是逢低买入的对象。公司各有复苏故事，信不信由你自己决定。中国内地体育零售股长期低迷，近期股价偶有炒作，安踏 股价突破，中国动向 则以阿里巴巴一笔投资作卖点，思捷 股价悄悄攀升，但一个没落的品牌能否复苏，则是见仁见智。

无论政治局会议在房地产政策上抹掉调控两字是否暗示政策放松，内房股仍然值得看好，起码相对其他中资金融、资源股，其投资价值更大。内房是宏观经济敏感度高的板块，在中国调控下，内房在2011年经历了生死存亡的时刻，当时资金、政策均不利内房，至今仍能屹立市场的都是强者。内房股的高增长时期或许已过，但政策风险亦大大减低，近日的政策讯号更是令投资者重拾信心。

英镑有力挑战1.55 /苏子

英伦银行昨天议息后一如市场预期宣布把基准利率维持在0.5%水平不变，但令市场感到意外的是并没有发布会议声明，央行表示要到8月7日才会公布利率前瞻性的指引。议息结果令本来疲弱不堪的英镑兑美元迅即自1.515水平附近大幅反弹至1.5235水平以上。上日英镑兑美元在美国市曾一度下跌至1.5122低位，随后因为联储局议息后表示继续实行高度宽松货币政策而重返1.52关口以上，最高曾见1.5251水平，可惜此升势却只是昙花一现，到昨天欧洲入市后，已把联储局议息后的升幅完全抹去，幸而没有跌破上日的低位，并且更借助英伦银行的议息结果而升近1.525重要即市阻力位附近。

由于目前英镑兑美元小时图MACD已呈现底背驰利好讯号；加上汇价于上日的1.5122低位及昨天欧洲市早段的1.513低位呈现利好后市的双底形态，故只要昨晚英镑兑美元可以继续保持反弹势头并显着在1.525即市阻力以上收市，预料有望成功找到短期重要底部。留意英镑兑美元上述的1.5122低位刚好是近期升幅的50%调整目标支持所在；目前英镑兑美元已在此支持位呈现底背驰利好讯号及双底利好形态，故一旦确认成功见底回升，其升浪应可带领汇价再度挑战上月25日所造的1.5434高位阻力甚至1.55心理关口。不过，若然昨晚英镑兑美元乏力再升及低收，便要小心或因为美元整体走势再度转强，令上述的双底形态最终可能发展失败。

欧罗兑日圆自4月中旬开始便主要在125-133间呈现区间上落的走势模式运行。自去年11月下旬开始一直显着上升的100天SMA斜率，目前已有转为横行的迹象，反映汇价的单边破关而上的上升动力正明显减弱，担心短期内未必能挑战上半年的133.81高位阻力，即目前的横行上落闷局未必能打破。故投资者可用20天保历加通道制订上落市的交易策略。