《中国债券市场每日交易备忘》--8月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国天津中环电子信息集团2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，渤海银行和建行主承 太钢不锈 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行1,103亿元三年期续发央行票据1001060N，票面利率3.37% 央行735亿元三年期续发央票1001065N，票面利率3.50% 深圳能源 20亿元一年期短融041351032，票面利率4.75% 瑞泰科技 2亿元一年期短融041369022，票面利率7% 山东垦利石化集团3亿元一年期短融041369023，票面利率6.9% 酒泉钢铁(集团)45亿元一年期短融041353052，票面利率5.6% 广西交通投资集团15亿元一年期短融041356022，票面利率5.55% 天津保税区投资控投集团30亿元一年期短融041368003，票面利率5.55% 天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融041366011，票面利率5.55% 四川省交通投资集团8亿元一年期短融041354045，票面利率5.4% 华泰证券 30亿元三个月期短融071316004，票面利率4.75% 鞍钢股份 30亿元九个月期短融041354046，票面利率5.3% 福建交通运输集团5亿元一年期短融041360046，票面利率5.6% 国能生物发电集团4亿元三年期中票101360004，票面利率5.7% 阜新矿业集团5亿元五年期中票101362001，票面利率5.8% ============================================================================ 三、缴款： 莱商银行20亿元五年期固息债1320025，票面利率5.40% 万达集团5亿元一年期短融 江苏建工集团2.5亿元一年期短融 太原龙城发展投资15亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 模塑科技 2亿元一年期短融041270003到期兑付，票面利率6.10% 招商证券 30亿元三个月期短融071301004到期兑付，票面利率3.77% 华侨城集团公司20亿元三年期中票1082128到期兑付，票面利率3.39% TCL集团股份有限公司5亿元三年期中票1082130到期兑付，票面利率4.05% 中国五矿集团20亿元六个月期超短融011333002到期兑付，票面利率3.95% 中国商用飞机公司30亿元三个月期超短融011350003到期兑付，票面利率3.70% 南昌市政公用投资控股7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080086付息，票面利率5.00% 西安灞河发展有限公司7亿元七年期固息债1280224付息，票面利率6.89% 中国长江三峡集团公司50亿元五年期中票1282272付息，票面利率4.09% 洛阳钼业 20亿元五年期中票1282273付息，票面利率4.94% 国开行300亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债090208付息，基本利差0.65% 中国航空工业集团60亿元五年期中票0982108付息，票面利率3.90% 中海发展公司30亿元五年期中票0982109付息，票面利率3.90% 财政部260亿元10年期固息债100002付息，票面利率3.43% 国开行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债100230付息，基本利差0.08% 重庆交通旅游投资集团10亿元七年期固息债1080087付息，票面利率5.18% 嘉兴乍浦建设公司8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080088付息，票面利率5.70% 中国国电集团105亿元五年期中票1082129付息，票面利率3.86% TCL集团股份有限公司15亿元五年期中票1082131付息，票面利率4.61% 进出口行200亿元五年期固息债110314付息，票面利率4.60% 徐工集团20亿元三年期中票1182214付息，票面利率5.62% 山西交通开发集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980123付息，票面利率5.80% 财政部304.40亿元10年期固息国债100024付息，票面利率3.28% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布六月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,16 0亿元人民币，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分 已到期的三年期央票进行续发。 --中国央行周五公布的二季度货币政策执行报告，除表示继续实施稳健货币政策外，并透露出金融宏观调控 从数量型为主向价格型调控为主逐步转变的思路，而央行也在灵活开展常备借贷便利工具(SLF)等创新工具组合应 对流动性波动，并将继续引导市场利率平稳运行。 --财税改革是中国推进经济体制改革的重头戏。中国财政部表示将进一步推进资源税和消费税制改革，并推 进扩大房产税改革试点范围。 今日公布7月汇丰服务业PMI (6月为51.3) 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 吴芳)