港报财经评论：消息市，成交弱--经济日报8月2日

消息市，成交弱 /林瑞芬

美联储维持宽松货币政策不变，官方中国制造业PMI回升，加上中国内地频传国策制定方案，恒指昨升0.94%至22,088；成交额只有468亿港元，多少真金白银支持升市，心里有数。随着议息声明公布，赌美联储最早于9月减买债退市，已成败局。惟6月至7月美股已率先回升，偷步走，故周三晚无激情，之后美股能否会迭创新高则要靠自身，企业盈利表现。以图而论，美股指数的周线图中技术指标RSI已见顶背驰，预示再升空间不多，但若遇逆风，考验上升轨约15,000也是有机会。其实年来，美股升，港股都未能跟足甚至要跌，风向标早已不是美股升跌，更重要还是中国内地股市及政经消息。上证昨升1.77%至2,029。周内，一来有央行逆回购释平抑再度紧张上升的银行同业拆息讯号；二来，国务院、发改委不断渗风稳经济，政策消息多，讯号增强，股市谈不上大转势，但令死气沉沉的A股略为改善，建国底考验压力暂消，及时令港股化解大回之压力，维持慢升之势。

恒隆地产 及东亚银行 已公布中期业绩，简评之。恒隆地产截至今年6月底止半年业绩，营业额按年跌21.94%至33.05亿港元；纯利按年跌23.11%至28.28亿港元。期内香港及中国内地核心租金收入分别增长11%及6%，算有交代。整体业绩无大惊喜，稳健为恒隆系主要作风。收息面而论，引述美银美林研究报告指，集团过去十年租金收入年复合增长率达13%，大部分租金收入用于派发股息，期内股息年复合增长率为6%。监于集团的租金收入已达70亿港元，基数较高，未来增长空间则料有所减少，故预期未来5年股息年增长率不多，未来股息增长吸引力或逊于其他房产信托基金。该股股价尚在摸底阶段，宜观望。地产股中，业绩有表现的料是信置 及新世界发展 。

东亚银行午市公布截至今年6月底止半年赚33.76亿港元，同比增13%，睇股价表现，其实包含两段市场反应。先是往绩胜预期，股价曾急升3.8%至30.2港元，及后升幅收窄至1.2%至29.45港元收市，反映对下半年的看法，预期中国贷款的增长将放缓。以半年度净利息收入增26%，但非利息收入降6.1%，未能做到双双增长显示，东亚的盈利表现还未到最强点，后市趋向与大市同步为主，跑赢大市能力一般。

基建料加快，经济可反弹 /余少文

中国内地7月PMI好过预期、人民银行继续放水、中国推动城市基础建设等利好消息一口气出现，支持中港股市走高，随着中国出招，相信透过推动城市基础建设，冀吸引民资参与，中国内地明年经济保七问题不大。A股昨日反弹，上证综合指数又再重上2,000点，国企指数升65点或0.7%，收9,723点，尽管有80%主板H股随大市上，但成交额降至两个多星期以来最少的83亿港元；而红筹指数升37点或0.9%，收4,119点，成交额35亿港元。由于大市反弹成交缩，兼且上述两个指数的保历加通道收窄，处于待变阶段，股民要小心而行。

虽然国指重上9,700点，但认为升得少，因为昨日有三个利好消息出现，一是7月官方制造业PMI好过预期、二是中国继续放水、三是中国吸民间资金推动经济。市场原预期7月制造业PMI会跌穿50%，最后是微升0.2个百分点至50.3%，即使是汇丰编制以中小企为主的中国7月制造业PMI终值为47.7%，跟初值一样，也跟官方的中型企业PMI跌0.2个百分点至49.6%的走势配合，乐观而言是制造业情况在过去半个月没有恶化。而人民银行昨日再进行逆回购操作，今次为14天期，金额340亿元人民币及中标利率4.5%，连续两期逆回购令银行同业拆息普遍回落，1个月同业拆息连跌三日并跌穿5%至4.846%。由于8月有2,000多亿元人民币央票到期，不排除央行在8月会继续放水，避免拆息再飈升而影响社会稳定。

至于吸纳民资来推动经济，是国务院前晚表示研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。当中明确表示要给予民间企业参与城市基础设施建设，并定下六大重点，包括一是加强市政地下管网建设和改造、二是加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设、三是加强燃气供热老旧管网改造、四是加强地铁轻轨等大容量公共交通系统建设、五是加强城市配电网建设、六是加强生态环境建设。由于中国未来要推动新城镇化，即上述基础设施需求会更大。中国内地媒体引述专家预测，六大重点领域至少会拉动数万亿元人民币的投资，如跟温总早年4万亿元人民币刺激经济方案比较，今次明确要吸引民间资金参与，预期会带动相关行业活跃起来，及利好民企。只担心中国同时推动上述建设下，即使可以帮助部分行业去库存，如钢铁业，但也可能要面对通胀升温压力。