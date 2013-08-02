《市场热谈》星展放弃收购Danamon，淡马锡或转向中国或日系银行找买主

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透香港/新加坡8月1日 - 与星展的交易破局后，新加坡国有投资机构淡马锡控股 出售Bank Danamon Indonesia Tbk PT 股权的最佳选择，就是转向亟欲向印尼扩张的日系或中国的银行。
新加坡星展集团控股 经16个月的谈判后，决定放弃收购印尼第六大银行Bank Danamon，中止了一桩涉资72亿美元、原本可成为东南亚最大规模的银行并购案的交易。
东南亚最大经济体印尼在5月提出新准则，限制对其国内银行单一最大持股份额从99%降至40%，使得这桩交易遇阻。星展原寻求自淡马锡买下Bank Danamon的控股权。淡马锡拥有Danamon约67%股权，并拥有星展29%股份。
对于极渴望在东南亚蓬勃发展经济分一杯羹的外资来说，要让它们的投资值回票价，关键在于取得控股权。
专营东南亚并购交易的Clifford Chance合伙人Melissa Ng称，然而有时为了先跨出一步在目标地立足，有些银行也许会愿意仅拿下少数股权。
日系银行或许就属于这类。今年迄今为止，日系银行和保险商为因应其国内成长放缓的形势，已在东南亚进行的交易价值就达81.5亿美元。
知情消息人士称，三菱UFJ金融集团(MUFG) 也是有意向淡马锡购买Bank Danamon股权的竞购者之一，且直到去年底都还在等待适当时机切入。
近期MUFG不太可能接触淡马锡，因为该集团7月才决定以56亿美元收购泰国大城银行(Bank of Ayudhya) 。然而一名了解MUFG战略的消息人士表示，该集团可能仍对印尼有意。
目前未能立即获得MUFG对此的评论。
其他潜在买主可能来自中国。中国政府曾鼓励银行向这块中国企业发展活跃的地区扩张。
银行业消息人士称，中国能源和资源企业对印尼也有意思；而工商银行 和建设银行 等大型银行，也曾显示有兴趣参股东南亚的银行。
消息人士还表示，马来西亚主权基金Khazanah Nasional Bhd 或也会着手与淡马锡谈判。Khazanah Nasional Bhd一直积极想竞购东南亚的银行及保险商股权。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业