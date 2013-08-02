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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 09:56 BJT

台湾债市：102/2殖利率盘初升逾5基点，因美国就业和制造业数据令人鼓舞

路透台北8月2日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率盘初升逾5基点，交易员认为，主要反应美国指标10年期公债殖利率周四收高，因市场对非农就业数据可望优于预期的氛围浓厚。

交易员表示，因近期美国公布的就业及制造业数据回温，市场预期7月非农就业报告将传佳音，以致美国指标10年期公债殖利率再度走扬，料今日102/2殖利率主要交易区间将在1.12-1.15%。

美国相关报告显示，上周美国初请失业金人数降至五年半最低，制造业活动增至两年高位，提振投资人对周五早上发布的7月非农就业报告可能强劲的预期。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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