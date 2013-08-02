英国个股：RBS将任命零售银行主管McEwan担任新执行长--消息

路透伦敦8月1日 - 消息人士表示，一旦获得英国央行监管者的同意，苏格兰皇家银行(RBS) 将任命Ross McEwan为执行长；McEwan甫于一年前来到该行担任零售银行主管。

苏格兰皇家银行和英国央行都不愿置评。

消息人士对路透表示，倘若McEwan的任命过关，可能最快周四或周五该行公布第二季财报时就会宣布。

McEwan将被赋予完成苏皇重整的任务，并确保公司股价升至政府的损益两平价格之上，使政府可以出脱其持股。政府帐册上登录的苏皇每股价值为4.07英镑。

McEwan是在去年8月从澳洲联邦银行(CBA) 加入苏格兰皇家银行，担任英国零售银行的执行长，而且被认为是打政治安全牌的人选，可以让银行把更多重心放在零售和商业银行。外界预期他将继续缩减投资银行规模，而这是许多政治人物和监管者所希望的。

McEwan曾有五年的时间在澳洲联邦银行从事零售银行业务，并在澳洲及新西兰的保险及投资产业工作长达25年以上。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)