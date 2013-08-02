英国个股：RBS将任命零售银行主管McEwan担任新执行长--消息

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透伦敦8月1日 - 消息人士表示，一旦获得英国央行监管者的同意，苏格兰皇家银行(RBS) 将任命Ross McEwan为执行长；McEwan甫于一年前来到该行担任零售银行主管。
苏格兰皇家银行和英国央行都不愿置评。
消息人士对路透表示，倘若McEwan的任命过关，可能最快周四或周五该行公布第二季财报时就会宣布。
McEwan将被赋予完成苏皇重整的任务，并确保公司股价升至政府的损益两平价格之上，使政府可以出脱其持股。政府帐册上登录的苏皇每股价值为4.07英镑。
McEwan是在去年8月从澳洲联邦银行(CBA) 加入苏格兰皇家银行，担任英国零售银行的执行长，而且被认为是打政治安全牌的人选，可以让银行把更多重心放在零售和商业银行。外界预期他将继续缩减投资银行规模，而这是许多政治人物和监管者所希望的。
McEwan曾有五年的时间在澳洲联邦银行从事零售银行业务，并在澳洲及新西兰的保险及投资产业工作长达25年以上。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业