科技产业：美国ITC延后公布三星电子是否侵犯苹果专利的裁决

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透华盛顿8月1日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周四表示，关于三星电子 所生产的部分手机及平板电脑是否侵犯苹果 多项专利的问题，其将延后宣布裁定结果。
其裁定原本料将在周四公布，但现延后至8月9日，ITC并未说明原因。
ITC先前裁定部分苹果产品侵犯一项三星电子的专利，而两家公司正等待上诉后是否将维持原判，而这部分的裁决也即将出炉。
ITC于6月4日裁定部分使用美国电话电报公司(AT&T) 网络的旧款iPad及iPhone侵犯一项三星的专利，该专利让相关设备可以同时传递多项服务，同时正确地运用第三代行动通讯(3G)技术。
若这项裁定维持不变，美国将禁止由AT&T经销的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G及iPad 2 3G等产品进口及销售。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业