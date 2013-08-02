科技产业：美国ITC延后公布三星电子是否侵犯苹果专利的裁决

路透华盛顿8月1日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周四表示，关于三星电子 所生产的部分手机及平板电脑是否侵犯苹果 多项专利的问题，其将延后宣布裁定结果。

其裁定原本料将在周四公布，但现延后至8月9日，ITC并未说明原因。

ITC先前裁定部分苹果产品侵犯一项三星电子的专利，而两家公司正等待上诉后是否将维持原判，而这部分的裁决也即将出炉。

ITC于6月4日裁定部分使用美国电话电报公司(AT&T) 网络的旧款iPad及iPhone侵犯一项三星的专利，该专利让相关设备可以同时传递多项服务，同时正确地运用第三代行动通讯(3G)技术。

若这项裁定维持不变，美国将禁止由AT&T经销的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G及iPad 2 3G等产品进口及销售。(完)