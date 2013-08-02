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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 10:04 BJT

芝加哥期市：玉米价格守在近三年低位，因有利天气提振丰收预期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 659.50 1.50 +0.23% -0.72% 666.59 45

CBOT玉米 468.25 1.25 +0.27% -2.24% 504.00 26

CBOT大豆 1198.25 5.75 +0.48% -0.66% 1253.53 34

CBOT稻米 $15.86 $0.00 +0.00% -0.41% $15.50 60

美国原油 $108.26 $0.37 +0.34% +3.08% $103.09 69

汇率

欧元/美元 $1.320 -$0.001 -0.07% -0.77%

美元/澳元 0.892 -0.001 -0.07% -0.70%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张涛)
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