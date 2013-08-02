版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 10:03 BJT

东京汇市：澳元兑美元跌破0.8900，触及三年来最低

路透悉尼8月2日 - 澳元兑美元 周五跌破0.8900美元，为2010年来首次。之前发布的美国经济数据令人乐观，大幅推高美元。

澳元最新报0.8898美元，本周或下跌4%，跌幅为两年来最大。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明；; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐