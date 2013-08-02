台湾汇市：台币早盘实质交投走跌，因美国数据表现不弱

路透台北8月2日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投区走跌，维持在逾三周低位附近徘徊。美国上日公布的一周初请失业金人数减少至五年半低位，加上制造业数据表现亦不弱，令隔夜美元走强，台币随较早开市的韩元 等亚币趋弱。

汇银人士指出，初请失业金人数减少可能指向本地时间今晚公布的非农数据持续好转，隔夜远汇市场美元/台币NDF 已率先反应美元走强，今日现汇市场开盘后亦同向反应，交易盘似有以远汇带动现汇台币走弱的企图。

然而早盘台币价位突破30元关卡后，出口商把握难得机会进场，美元卖盘压力不小，令台币只得在30元附近游走，难以再进一步贬值。交易员料今日台币仍将在缓步偏弱的狭幅区间来回，等待非农数据尘埃落定。

无本金交割远期外汇今日早盘美元/台币一个月天期换汇点微幅溢价，该天期报价 目前暂在30.010/30.030，稍早一度触及30.057/30.071，美元多头气焰稍稍回落。

路透调查的分析师预估，周五公布的美国7月非农就业岗位料增加18.4万个，失业率料由7.6%降至7.5%。

不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.995-30.010，上日在29.950-29.985，收盘价为30.125。

本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.27角报29.998。

交易员观察市场最新动态：

* 台币随韩元趋贬，国际汇市波动仍为主要指引

* 出口商在台币30元偏弱进场意愿转强，推升交投热度

* 外资美元多仓布局似有增加，但追价谨慎

* 台股 强势，观察外资汇入力道

* 汇市开盘50分钟成交量达2.01亿美元，较上日同时段大幅增温

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.980-30.030

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