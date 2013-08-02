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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 10:16 BJT

金属期市：期铜价格小跌但本周可望收高，因迹象显示全球制造业扩张

上海期交所主力11月期铜合约 上升0.56%至每吨50,120元人民币(8,200美元)。

美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数亦降至五年半低位。这些数据支持美国经济成长今年下半年将加速的观点。

中国近期出台的一系列“稳增长”举措成功稳住市场预期，带动7月官方制造业PMI逆季节小幅回升。未来政府预计将继续坚持调结构方向，只是投资仍会发挥托稳经济的关键作用，在政策微调支持下宏观经济料保持缓中趋稳，硬着陆风险降低。

欧洲央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，并且证实将在一段时期内都保持稳定，甚至可能进一步降低。 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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