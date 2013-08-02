标题新闻：美国参议院确认由Jason Furman出任白宫经济顾问委员会主席

重温稿-人民币汇率：下半年维持比较稳定水平，汇率波动料保持较低水平--法兴高管
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
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路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
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* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。