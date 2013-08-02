更新版 1-台湾债市：102/2殖利率盘初劲扬，因市场乐观预期美非农就业表现

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路透台北8月2日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五盘初一度走升逾5个基点，创四周来盘中高位，主要反应美国指标10年期公债殖利率周四收高，因美国公布的就业及制造业数据回温，提振市场预期今日稍晚公布的非农就业数据可望传出佳音。

今日五年券102/2殖利率盘初一度升逾5个基点至1.1466%，创四周来盘中高位，前波高位在7月8日的1.2130%；10年券102/6殖利率盘初亦走升约6个基点至1.5520%，同创四周来盘中高位，前波高位为7月8日的1.6250%。

交易商表示，随着近期美国就业及制造业数据优于市场预期，投资人纷纷乐观预期7月非农就业数据表现，令美国10年期公债殖利率周四升破2.7%，再度逼近两年高位，台债早盘也显着反应这项利空，引领五年期及10年期主流券殖利率同步走高创四周盘中高位。

交易员观察市场最新动态：

* 因美国公布的就业和制造业数据令人鼓舞，提振市场预期7月非农就业数据可望报佳音，令美国指标10年期公债殖利率周四收高。

* 五年券102/2殖利率早盘一度升逾5基点，10年长券上档压力较大，10年券102/6殖利率盘初走高逾6基点。

* 102/2殖利率主要区间暂看在1.12-1.15%。

本地时间10:05最新报价：

* 102/2 殖利率升4.43基点，报1.1388%。

* 102/6 殖利率升5.80基点，报1.5480%。

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