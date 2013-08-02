更新版 1-台湾债市：102/2殖利率盘初劲扬，因市场乐观预期美非农就业表现

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透台北8月2日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五盘初一度走升逾5个基点，创四周来盘中高位，主要反应美国指标10年期公债殖利率周四收高，因美国公布的就业及制造业数据回温，提振市场预期今日稍晚公布的非农就业数据可望传出佳音。
今日五年券102/2殖利率盘初一度升逾5个基点至1.1466%，创四周来盘中高位，前波高位在7月8日的1.2130%；10年券102/6殖利率盘初亦走升约6个基点至1.5520%，同创四周来盘中高位，前波高位为7月8日的1.6250%。
交易商表示，随着近期美国就业及制造业数据优于市场预期，投资人纷纷乐观预期7月非农就业数据表现，令美国10年期公债殖利率周四升破2.7%，再度逼近两年高位，台债早盘也显着反应这项利空，引领五年期及10年期主流券殖利率同步走高创四周盘中高位。
交易员观察市场最新动态：
* 因美国公布的就业和制造业数据令人鼓舞，提振市场预期7月非农就业数据可望报佳音，令美国指标10年期公债殖利率周四收高。
* 五年券102/2殖利率早盘一度升逾5基点，10年长券上档压力较大，10年券102/6殖利率盘初走高逾6基点。
* 102/2殖利率主要区间暂看在1.12-1.15%。
本地时间10:05最新报价：
* 102/2 殖利率升4.43基点，报1.1388%。
* 102/6 殖利率升5.80基点，报1.5480%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美国经济焦点》7月非农就业岗位料增加18.4万个，失业率降至7.5%
* 《综述》美国制造业和初请失业金数据均向好，意味经济成长动能增强
* 美国债市：公债价格重挫，因经济数据强劲支持美联储缩减刺激措施预期
* 美国数据：7月PMI终值显示制造业增速为四个月来最高--Markit
* 美国数据：企业7月计划裁员数量小幅下降--Challenger
* 表格：美国6月建筑支出回落0.6%，预估为增长0.4%--商务部 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业