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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 10:52 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆走低，89.00处的沽盘限制升势

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* 澳元/日圆因日圆疲软而开高，但在亚洲市场下滑，因澳元再度遭遇卖压。

* 生产者物价指数(PPI)处在低位不太可能导致澳元走软--隔夜利率掉期(OIS)显示8月降息25个基点的概率为91%。

* 5日、10日和20日移动均线趋势向下--动能分析指标讯号相左--偏向下行。

* 纽约市场88.17低点和89.00处的沽盘三日来一直限制着汇价走势，这两个价位是初步支撑位和阻力位。

* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/wyf22v)(完)

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