《汇市简讯》澳元/日圆走低，89.00处的沽盘限制升势

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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* 澳元/日圆因日圆疲软而开高，但在亚洲市场下滑，因澳元再度遭遇卖压。
* 生产者物价指数(PPI)处在低位不太可能导致澳元走软--隔夜利率掉期(OIS)显示8月降息25个基点的概率为91%。
* 5日、10日和20日移动均线趋势向下--动能分析指标讯号相左--偏向下行。
* 纽约市场88.17低点和89.00处的沽盘三日来一直限制着汇价走势，这两个价位是初步支撑位和阻力位。
* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/wyf22v)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 张明钧)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业