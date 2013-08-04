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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--8月5日****

路透8月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月5日-9日
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                         7月           +0.4%          +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期                          +4.2%          +3.7%
          )                                                                        
    
 8月5日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0030     澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                           7月              --           持平
                                                                                   
 0130     澳洲零售销售(较前月)                                6月           +0.4%          +0.1%
             (较前季)                                      第二季           -0.1%          +2.2%
 0743     意大利Markit/ADACI服务业PMI                         7月            46.5           45.8
                                                                                   
 0748     法国Markit服务业PMI                                 7月            48.3           48.3
                                                                                   
          法国Markit综合PMI                                                    --           48.8
                                                                                   
 0753     德国Markit服务业PMI                                 7月            52.5           52.5
                                                                                   
 0758     欧元区Markit服务业PMI                               7月            49.6           49.6
                                                                                   
          欧元区Markit综合PMI                                                50.4           50.4
                                                                                   
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                            7月            57.2           56.9
                                                                                   
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                          8月          负10.0         负12.6
                                                                                   
 0900     欧元区零售销售(较前月)                              6月           -0.6%          +1.0%
                                                                                   
                   (较上年同期)                                             -1.2%          -0.1%
                                                                                   
 1400     美国就业指数                                        7月              --          111.6
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                   7月            53.0           52.2
          美国ISM非制造业企业活动分项指数                                    53.3           51.7
          美国ISM非制造业就业分项指数                                          --           54.7
          美国ISM非制造业新订单分项指数                                        --           50.8
          美国ISM非制造业物价分项指数                                          --           52.5
 2301     英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年              7月           +2.0%          +1.4%
          同期)                                                                    
 

    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：

 8月2日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段            现值         预估值
 0130     澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)                  第二季           +0.1%          +0.6%
                              (较上年同期)                                  +1.2%          +1.6%
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                      7月           +0.8%          +0.4%
                                                                                   
                           (较上年同期)                                     +3.9%          +3.1%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                      7月            57.4           52.5
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                            7月            57.0           51.5
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                   6月            持平           持平
                               (较上年同期)                                 +0.3%          +0.3%
 1230     美国实质个人支出                                    6月            0.1%             --
          美国个人所得                                                      +0.3%          +0.4%
          美国个人消费                                                      +0.5%          +0.5%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                             +0.4%             --
          美国核心PCE物价指数(较前月)                                       +0.2%          +0.1%
          美国核心PCE物价指数(较上年同期)                                   +1.2%             --
 1230     美国非农就业岗位(万个)                              7月        增加16.2       增加18.4
          美国民间就业岗位(万个)                                         增加16.1       增加18.9
          美国制造业就业岗位(万个)                                        增加0.6        增加0.1
          美国失业率                                                         7.4%           7.5%
          美国平均时薪                                                      -0.1%          +0.2%
          美国每周平均工时                                                   34.4           34.5
 1345     美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数              7月           587.0             --
 1400     美国工厂订单                                        6月           +1.5%          +2.3%
          美国耐久财(耐用品)订单                        6月修正值           +3.9%             --
          美国扣除运输的耐久财订单                                          -0.1%             --
          美国扣除国防的耐久财订单                                          +2.8%             --
          美国扣除飞机的非国防资本财                                        +0.9%             --
 1430     美国ECRI一周领先指标                        7月26日当周           131.8             --
         
 8月4日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段            现值         预估值
 2100     韩国外汇储备(亿美元)                                7月         3,297.1             --
    (完)

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