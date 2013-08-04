主要国家经济指标预测--8月5日****

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透8月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月5日-9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期 +4.2% +3.7% ) 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 7月 -- 持平 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.1% (较前季) 第二季 -0.1% +2.2% 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 46.5 45.8 0748 法国Markit服务业PMI 7月 48.3 48.3 法国Markit综合PMI -- 48.8 0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.5 52.5 0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 49.6 49.6 欧元区Markit综合PMI 50.4 50.4 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 57.2 56.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负10.0 负12.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.6% +1.0% (较上年同期) -1.2% -0.1% 1400 美国就业指数 7月 -- 111.6 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 53.0 52.2 美国ISM非制造业企业活动分项指数 53.3 51.7 美国ISM非制造业就业分项指数 -- 54.7 美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 50.8 美国ISM非制造业物价分项指数 -- 52.5 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年 7月 +2.0% +1.4% 同期) 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.1% +0.6% (较上年同期) +1.2% +1.6% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.8% +0.4% (较上年同期) +3.9% +3.1% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 7月 57.4 52.5 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 57.0 51.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) +0.3% +0.3% 1230 美国实质个人支出 6月 0.1% -- 美国个人所得 +0.3% +0.4% 美国个人消费 +0.5% +0.5% 美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.4% -- 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) +1.2% -- 1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加16.2 增加18.4 美国民间就业岗位(万个) 增加16.1 增加18.9 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.6 增加0.1 美国失业率 7.4% 7.5% 美国平均时薪 -0.1% +0.2% 美国每周平均工时 34.4 34.5 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 587.0 -- 1400 美国工厂订单 6月 +1.5% +2.3% 美国耐久财(耐用品)订单 6月修正值 +3.9% -- 美国扣除运输的耐久财订单 -0.1% -- 美国扣除国防的耐久财订单 +2.8% -- 美国扣除飞机的非国防资本财 +0.9% -- 1430 美国ECRI一周领先指标 7月26日当周 131.8 -- 8月4日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 3,297.1 -- (完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选