更新版 1-新债招标：中国五年地方债利率偏低，谨慎情绪扭转推升需求

* 中标利率3.87%偏低，逾10家机构未能中标

* 投标倍数1.99倍续创今年来地方债新高

* 央行重启逆回购提振信心 (新增更多评论和细节)

路透上海8月2日 - 中国财政部周五代理招标发行的五年期固息地方债，中标利率偏低，投标倍数继续刷新今年以来地方债新高。交易员指出，央行公开市场本周重启逆回购，强化投资者信心，谨慎情绪得以扭转，推升新债需求。

业内人士稍早透露，财政部上午代理招标的238亿元人民币五年期固息地方债，中标利率为3.87%，投标倍数为1.99倍。

“(结果)偏低，逆回购出来了，预期转了，大家都在猜想，下周的逆回购利率是不是会跌。”上海一商业银行交易员称。

为维稳资金面预期，中国央行本周在公开市场时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

中债登固息地方政府债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率报在3.9735%；国信证券定价报告此前预计，本期地方债中标区间有望落在3.96%-4%区间。

上述交易员还提到，由于最终结果远低于预期，今日招标团中有逾10家机构未能中标，“一般也就3-5家。”

此外，受益于市场情绪的扭转，地方债和同期限国债的利差也在缩窄，今日地方债中标利率较同期限国债前五日加权利率仅上浮不到6%，而上周五招标的三年期国债上浮了约10%。

根据财政部代理发行2013年地方政府债招标发行规则规定，投标标位区间为招标日前一至五个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%。在7月中旬时，因流动性紧张曾导致当时招标的五年期地方债利率落在区间的上限。

今日发行的是今年第六期地方政府债。该期债分销期为8月5-7日，8月9日起上市交易。具体包括黑龙江、厦门、湖南、广西、西藏和青海，发行量分别为56亿元、7亿元、77亿元、48亿元、7亿元和43亿元。

今年以来，财政部共代理招标发行了六期地方债，总额为1,381亿元，期限包括三年和五年，地方自行发债还未开始。

财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。