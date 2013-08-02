澳新汇市：澳元创三年新低，新西兰元跟随跌势

“由于美元走强，澳元兑美元今日将陷于0.88美元区间”一欧资银行的交易员称，其认为周五稍晚公布的美国非农就业报告又是一个影响澳元走势的因素。

“不管数据结果怎样，澳元都将受创。澳元势必不会上涨太多，”他称，预计两个月内澳元兑美元低见0.87美元。

澳元兑欧元和英镑亦触及三年新低，澳元贸易加权指数 跌破69，为2010年以来最低位。

新西兰元兑美元 徘徊于0.7900美元附近，隔夜遭受重创，一度降至两周低点0.7853。

新西兰元兑美元本周累计下跌逾2%，静候美国就业数据。

“新西兰元仍面临下行风险，若升向0.79美元应该考虑抛售，新西兰元将测试0.77美元区域，”ASB Bank分析师Christina Leung表示。

该货币对的支撑位为隔夜低点，阻力位在0.7931美元。

然而，新西兰元的表现持续优于澳元。澳元兑新西兰元 周四曾触及五年低点约1.1196新西兰元。(完)

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