英国数据：7月房价创近三年最高同比增幅3.9%--Nationwide

“经济状况小幅改善和就业进一步温和增长的迹象，可能提振购房者信心，”Nationwide首席分析师Robert Gardner称。

他补充道，“部分受到资助贷款(Funding for Lending)和帮助购买(Help to Buy)计划等措施的影响，信贷可获得性改善以及信贷成本降低，也在提升房屋需求。”

Nationwide表示，房价目前较金融危机爆发不久后所触及的低点高出12%，但仍较2007年底所报导的历史高位低10%。

Nationwide称，建筑活动仍然低迷，意味着楼市供应短缺。(完) (编译 张若琪/王翔琼; 审校 隋芬/石冠兰)