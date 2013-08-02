台湾债市：公债交割未造成紧缩效果，市场宽松利率仍低

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透台北8月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。虽然今日有公债交割紧缩因素，但钱多券少的大环境并未反转，债券附买回市场利率大致稳于低位。
资金调度人士表示，受到养券部位仍要评价的原因，使得近期即使债券到期，也不敢大举补券，未来仍将视美国宽松政策退场的计划，再做打算。
“券到期也先不补，现在是非常时期。”一位票券商交易员说。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。
今日紧缩因子有30年公债102/9交割，发行金额263.02亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业