澳洲财政：政府降低经济增长与财政收入预估，但料可按计划实现盈余

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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当前财年的预算赤字预估被修正为301亿澳元，5月预估为180亿澳元。
鲍恩说，自5月预算以来，未来四年的收入预估减少了330亿澳元，将迫使政府寻求新的节支和税收措施。
对银行存款的新的征税将自2016年1月开始。其预计到2017年7月此举将有7.33亿澳元进账，而最终的税率仍需与银行协商。
此次预算修正正值澳洲经济自中国需求推动的矿业投资高峰转变之际，而且正好在全国大选之前。
修正后的数据支持分析师有关澳洲央行将在8月6日会议上降息至纪录低点2.5%的预期。
陆克文或会在任何时候宣布举行大选，外界猜测他可能会宣布在9月7日或9月21日举行大选。(完) (编译 徐文焰/侯向明； 审校 艾茂林/张涛)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业