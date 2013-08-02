澳洲财政：政府降低经济增长与财政收入预估，但料可按计划实现盈余

当前财年的预算赤字预估被修正为301亿澳元，5月预估为180亿澳元。

鲍恩说，自5月预算以来，未来四年的收入预估减少了330亿澳元，将迫使政府寻求新的节支和税收措施。

对银行存款的新的征税将自2016年1月开始。其预计到2017年7月此举将有7.33亿澳元进账，而最终的税率仍需与银行协商。

此次预算修正正值澳洲经济自中国需求推动的矿业投资高峰转变之际，而且正好在全国大选之前。

修正后的数据支持分析师有关澳洲央行将在8月6日会议上降息至纪录低点2.5%的预期。