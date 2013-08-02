台湾汇市：台币兑美元周线收跌0.59%，下周初料非农数据效应主导

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* 台币兑美元实质交投区趋弱，下周周初料延续走势 * 短线仍须留意反应非农的美元获利了结卖压 * 下周主交易区料落在29.800-30.200 路透台北8月2日 - 台币兑美元 周五收盘微跌0.4分续创近四周新低，台币连五 日走低，令周线收挫0.59%。台币实质交投区间今日因美国数据亮丽而趋弱，但出口商市场 把握台币弱势之际进场抛汇，限制台币贬幅。交易员在等待非农数据出炉前交投显得保守， 预料下周将随国际汇市反应而波动。 汇银人士指出，市场当前预期美国非农数据将不会太弱，下周一及周二台币或将随亚币 弱势反应。不过市场仍对美国经济前景的反覆感到疑虑，或促使美元的短线获利了结卖压涌 出，加上出口商青睐在30元台币价格附近卖出美元，料台币波动区间加大，但不至于大贬。 〞基本上还是区间，目前非美货币都是如此，除非非农的数据好到出乎大家意料。〞一 本地银行交易员称。 累计台币本周走低约0.59%，贬幅落后于韩元走低1.11%。 交易员并指出，台币在6月底、7月初时曾在30.100-30.200间测试一段时间，但都未能 有效突破。在台湾本身基本面无突破性进展，及央行态度一向不喜欢台币波动度过大，大区 间来回是短线基调。 台北外汇中心台币兑美元收盘价30.129续创近四周新低，前低为7月8日收报30.342。若 不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.980-30.000，上日则在29.950- 29.985。 现汇市场全天窄幅交投，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场在震荡过后也趋于 平静，指标美元/台币一个月期换汇点溢价与上日相去不远，尾盘报价 来到30 .017/30.031左右，上日收在30.050附近。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超22.01亿台币，转卖为买。 新兴亚洲货币方面，韩元兑美元在其国内市场收平，投资者在日内稍晚的美国7月就业 数据公布前态度谨慎。 除了今日稍晚美联储官员发表谈话、美国发布非农就业岗位数据外，下周全球重要数据 及事件包括周一台湾公布7月消费者物价指数、美国就业指数；周二澳洲央行利率会议、德 国工业订单；周三台湾公布7月进出口数据、日本举行为期两天的政策委员会议、美国抵押 贷款指数；周四日本央行总裁新闻发布会、中国公布7月进出口数据、韩国央行货币政策会 议、美国一周初请失业金人数及周五澳洲央行季度政策声明。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.129 30.125 29.982-30.130 30.130 6.34 5.06 元太外汇经纪公司 30.120 30.115 29.982-30.115 30.120 3.66 2.86 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.040 0.035/0.055 美元/台币六个月期 -0.055/-0.025 -0.060/-0.020 (完)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)