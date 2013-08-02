台湾汇市：台币兑美元周线收跌0.59%，下周初料非农数据效应主导

* 台币兑美元实质交投区趋弱，下周周初料延续走势 * 短线仍须留意反应非农的美元获利了结卖压 * 下周主交易区料落在29.800-30.200 路透台北8月2日 - 台币兑美元 周五收盘微跌0.4分续创近四周新低，台币连五 日走低，令周线收挫0.59%。台币实质交投区间今日因美国数据亮丽而趋弱，但出口商市场 把握台币弱势之际进场抛汇，限制台币贬幅。交易员在等待非农数据出炉前交投显得保守， 预料下周将随国际汇市反应而波动。 汇银人士指出，市场当前预期美国非农数据将不会太弱，下周一及周二台币或将随亚币 弱势反应。不过市场仍对美国经济前景的反覆感到疑虑，或促使美元的短线获利了结卖压涌 出，加上出口商青睐在30元台币价格附近卖出美元，料台币波动区间加大，但不至于大贬。 〞基本上还是区间，目前非美货币都是如此，除非非农的数据好到出乎大家意料。〞一 本地银行交易员称。 累计台币本周走低约0.59%，贬幅落后于韩元走低1.11%。 交易员并指出，台币在6月底、7月初时曾在30.100-30.200间测试一段时间，但都未能 有效突破。在台湾本身基本面无突破性进展，及央行态度一向不喜欢台币波动度过大，大区 间来回是短线基调。 台北外汇中心台币兑美元收盘价30.129续创近四周新低，前低为7月8日收报30.342。若 不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.980-30.000，上日则在29.950- 29.985。 现汇市场全天窄幅交投，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场在震荡过后也趋于 平静，指标美元/台币一个月期换汇点溢价与上日相去不远，尾盘报价 来到30 .017/30.031左右，上日收在30.050附近。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超22.01亿台币，转卖为买。 新兴亚洲货币方面，韩元兑美元在其国内市场收平，投资者在日内稍晚的美国7月就业 数据公布前态度谨慎。 除了今日稍晚美联储官员发表谈话、美国发布非农就业岗位数据外，下周全球重要数据 及事件包括周一台湾公布7月消费者物价指数、美国就业指数；周二澳洲央行利率会议、德 国工业订单；周三台湾公布7月进出口数据、日本举行为期两天的政策委员会议、美国抵押 贷款指数；周四日本央行总裁新闻发布会、中国公布7月进出口数据、韩国央行货币政策会 议、美国一周初请失业金人数及周五澳洲央行季度政策声明。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.129 30.125 29.982-30.130 30.130 6.34 5.06 元太外汇经纪公司 30.120 30.115 29.982-30.115 30.120 3.66 2.86 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.040 0.035/0.055 美元/台币六个月期 -0.055/-0.025 -0.060/-0.020 (完)