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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 17:19 BJT

台湾汇市：台币兑美元周线收跌0.59%，下周初料非农数据效应主导

* 台币兑美元实质交投区趋弱，下周周初料延续走势
    * 短线仍须留意反应非农的美元获利了结卖压
    * 下周主交易区料落在29.800-30.200

    路透台北8月2日 - 台币兑美元 周五收盘微跌0.4分续创近四周新低，台币连五
日走低，令周线收挫0.59%。台币实质交投区间今日因美国数据亮丽而趋弱，但出口商市场
把握台币弱势之际进场抛汇，限制台币贬幅。交易员在等待非农数据出炉前交投显得保守，
预料下周将随国际汇市反应而波动。
    
    汇银人士指出，市场当前预期美国非农数据将不会太弱，下周一及周二台币或将随亚币
弱势反应。不过市场仍对美国经济前景的反覆感到疑虑，或促使美元的短线获利了结卖压涌
出，加上出口商青睐在30元台币价格附近卖出美元，料台币波动区间加大，但不至于大贬。
    
    〞基本上还是区间，目前非美货币都是如此，除非非农的数据好到出乎大家意料。〞一
本地银行交易员称。
        
    累计台币本周走低约0.59%，贬幅落后于韩元走低1.11%。
    
    交易员并指出，台币在6月底、7月初时曾在30.100-30.200间测试一段时间，但都未能
有效突破。在台湾本身基本面无突破性进展，及央行态度一向不喜欢台币波动度过大，大区
间来回是短线基调。
    
    台北外汇中心台币兑美元收盘价30.129续创近四周新低，前低为7月8日收报30.342。若
不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.980-30.000，上日则在29.950-
29.985。
    
    现汇市场全天窄幅交投，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场在震荡过后也趋于
平静，指标美元/台币一个月期换汇点溢价与上日相去不远，尾盘报价 来到30
.017/30.031左右，上日收在30.050附近。
    
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超22.01亿台币，转卖为买。 

    新兴亚洲货币方面，韩元兑美元在其国内市场收平，投资者在日内稍晚的美国7月就业
数据公布前态度谨慎。 

    除了今日稍晚美联储官员发表谈话、美国发布非农就业岗位数据外，下周全球重要数据
及事件包括周一台湾公布7月消费者物价指数、美国就业指数；周二澳洲央行利率会议、德
国工业订单；周三台湾公布7月进出口数据、日本举行为期两天的政策委员会议、美国抵押
贷款指数；周四日本央行总裁新闻发布会、中国公布7月进出口数据、韩国央行货币政策会
议、美国一周初请失业金人数及周五澳洲央行季度政策声明。

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元                                     亿美元  
                       报价                                             
 台北外汇经纪公司  30.129    30.125    29.982-30.130   30.130     6.34    5.06
                                                                        
 元太外汇经纪公司  30.120    30.115    29.982-30.115   30.120     3.66    2.86
                                                                        
 
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 (完)
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