韩国汇市：韩元兑美元跌至两周低点，强劲美国数据支撑美元走高

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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本周早前，美联储表示美国经济依然需要央行的支持，并且没有提到要改变其刺激措施。
不过，近期公布的美国经济数据向好，使得美联储更有可能在今年稍后开始缩减购债措施，并支撑美元兑韩元和其它货币上涨。
市场目前关注今日晚间出炉的美国7月就业报告。如果数据强劲，将巩固对美联储很快缩减刺激措施的预期。
有交易员称，周四积极买入美元兑韩元的海外买家在美国就业数据公布前态度谨慎，这限制了韩元的跌幅。
“海外买家没有像前两天那样买入美元，实际上，他们中间有一部分人在对近期涨势进行获利了结，”一家韩国本地银行的交易员称，其还补充指出，一些出口商也在抛售美元。
韩股综合股价指数 涨0.6%，报1,931.72点。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业