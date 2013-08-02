韩国汇市：韩元兑美元跌至两周低点，强劲美国数据支撑美元走高

本周早前，美联储表示美国经济依然需要央行的支持，并且没有提到要改变其刺激措施。

不过，近期公布的美国经济数据向好，使得美联储更有可能在今年稍后开始缩减购债措施，并支撑美元兑韩元和其它货币上涨。

市场目前关注今日晚间出炉的美国7月就业报告。如果数据强劲，将巩固对美联储很快缩减刺激措施的预期。

有交易员称，周四积极买入美元兑韩元的海外买家在美国就业数据公布前态度谨慎，这限制了韩元的跌幅。

“海外买家没有像前两天那样买入美元，实际上，他们中间有一部分人在对近期涨势进行获利了结，”一家韩国本地银行的交易员称，其还补充指出，一些出口商也在抛售美元。