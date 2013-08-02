香港热股：和黄中期业绩胜预期股价创两年新高，获投行上调目标价

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
路透香港8月2日 - 在公布优于预期的中期业绩及增加派息后，环球综合企业--和记黄埔 周五股价冲上两年新高，多家投行上调和黄目标价。
受惠欧洲和电讯业务增长，由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄昨天收市后公布上半年的基础溢利按年上升24%至120.1亿港元，优于市场预期。和黄并增加派息9%至每股0.6港元，为2011年以来再次增派中期息。
和黄今天高开后股价稳步走高，最高曾升3.76%至91港元的两年来高位，成交活跃，为成交额最大的蓝筹股份 。
德银、里昂、摩根大通、瑞信等投行均上调和黄目标价至介乎100-109.7港元不等。瑞信指出，相信和黄有望于2015年盈利能较2011年翻一番，而欧洲3集团、和记电讯澳洲和零售业务持续改善有望为和黄带来盈利上升空间。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
=============================今日重要政经日程==========================
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业