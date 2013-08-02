香港热股：和黄中期业绩胜预期股价创两年新高，获投行上调目标价

路透香港8月2日 - 在公布优于预期的中期业绩及增加派息后，环球综合企业--和记黄埔 周五股价冲上两年新高，多家投行上调和黄目标价。

受惠欧洲和电讯业务增长，由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄昨天收市后公布上半年的基础溢利按年上升24%至120.1亿港元，优于市场预期。和黄并增加派息9%至每股0.6港元，为2011年以来再次增派中期息。

和黄今天高开后股价稳步走高，最高曾升3.76%至91港元的两年来高位，成交活跃，为成交额最大的蓝筹股份 。

德银、里昂、摩根大通、瑞信等投行均上调和黄目标价至介乎100-109.7港元不等。瑞信指出，相信和黄有望于2015年盈利能较2011年翻一番，而欧洲3集团、和记电讯澳洲和零售业务持续改善有望为和黄带来盈利上升空间。(完)