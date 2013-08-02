企业并购：美国国际集团和中国财团仍在磋商IFLC出售案--消息人士

路透香港/纽约8月2日 - 多位消息人士表示，关于美国国际集团(AIG) 出售旗下飞机租赁事业给一中国财团一事，虽然已经过了7月31日的最后期限，但这笔料达48亿美元的交易仍在磋商当中。

直接接触内情的消息人士指出，AIG和中方财团如今把目标放在8月中旬达成交易。

若这笔交易未能够在7月31日结案，则双方皆可选择搁置此一交易。

AIG周四表示，截至8月1日为止，尚未收到付款，同时交易也未结案。

一名消息人士表示，AIG对所有选项抱持开放态度，包括将该事业出售给一新的买方，或者是让该事业进行首次公开发行(IPO)。

这些消息人士不愿具名，因为此事仍属机密。一名AIG发言人士及一名中国财团的发言人士皆拒绝置评。

中资财团包括P3 Investments、新华信托、以及中国航空产业基金。巴克莱 持有新华信托五分之一权益。

该财团于去年底与AIG达成协议，将以48亿美元收购AIG旗下的International Lease Finance Corp (ILFC)。