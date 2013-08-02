企业并购：美国国际集团和中国财团仍在磋商IFLC出售案--消息人士

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透香港/纽约8月2日 - 多位消息人士表示，关于美国国际集团(AIG) 出售旗下飞机租赁事业给一中国财团一事，虽然已经过了7月31日的最后期限，但这笔料达48亿美元的交易仍在磋商当中。
直接接触内情的消息人士指出，AIG和中方财团如今把目标放在8月中旬达成交易。
若这笔交易未能够在7月31日结案，则双方皆可选择搁置此一交易。
AIG周四表示，截至8月1日为止，尚未收到付款，同时交易也未结案。
一名消息人士表示，AIG对所有选项抱持开放态度，包括将该事业出售给一新的买方，或者是让该事业进行首次公开发行(IPO)。
这些消息人士不愿具名，因为此事仍属机密。一名AIG发言人士及一名中国财团的发言人士皆拒绝置评。
中资财团包括P3 Investments、新华信托、以及中国航空产业基金。巴克莱 持有新华信托五分之一权益。
该财团于去年底与AIG达成协议，将以48亿美元收购AIG旗下的International Lease Finance Corp (ILFC)。
ILFC为全球最大飞机租赁业者之一，但近几年来对公司机队中较老旧飞机进行大规模减计。达成协议价格大约是AIG先前曾说过的该事业价值的一半。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业