《全球市场》亚股普遍上涨，受美国经济数据及主要央行宽松立场支撑

分析师表示，如果每月新增就业岗位在20万个的区域，应会促使美联储开始缩减购债计划，最早可能在9月17-18日会议上。

“市场已经消化了美联储将在某个时点开始缩减购债计划的观点，”悉尼独立研究机构Morningstar的股票业务主管Andrew Doherty说。

“投资者在进行重新评估和再估值后，重新买入能给他们带来丰厚回报的高收益股票。”

有关美联储逐步缩减购债计划的预期推动10年期美国公债 收益率升至2.712%，距离上个月触及的两年高点2.755%不远。