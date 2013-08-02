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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 11:49 BJT

《全球市场》亚股普遍上涨，受美国经济数据及主要央行宽松立场支撑

分析师表示，如果每月新增就业岗位在20万个的区域，应会促使美联储开始缩减购债计划，最早可能在9月17-18日会议上。

“市场已经消化了美联储将在某个时点开始缩减购债计划的观点，”悉尼独立研究机构Morningstar的股票业务主管Andrew Doherty说。

“投资者在进行重新评估和再估值后，重新买入能给他们带来丰厚回报的高收益股票。”

有关美联储逐步缩减购债计划的预期推动10年期美国公债 收益率升至2.712%，距离上个月触及的两年高点2.755%不远。

美国原油期货 有望录得一个月来最大单周涨幅，本周目前已上涨3%，因全球经济数据乐观，且非洲和伊朗供应中断。美国原油最新上涨0.6%，报每桶108.64美元。(完) (编译 侯向明； 审校 白云)
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