《Home专栏》揭秘铝市场的问题

**该怪贝南克还是该怪自己？**

不过库存融资交易的吸引力点出了铝市场的真正根本问题。

三个因素预言了这必然的结果：LME市场呈现正价差、资金成本、以及仓储成本。若正价差大于后两者之总和，库存融资交易就有利可图。

显然我们当前颠三倒四的近零利率推了一把。资金成本几乎为零，对于能够直接取得美联储资金的世界级大银行来说更是如此。

即将卸任的LME执行长Martin Abbott一再向该市场参与者表示，与其把大量铝离开交易所的问题怪罪于他，倒不如将之怪罪于美联储主席贝南克，他是量化宽松的最大推手，产生了一波波必须寻找有利可图去处的“免费资金”。

那么其他因素呢？正价差现象存在很久一段时间，幅度也足以让库存融资交易者进行有利可图的交易。

正价差之所以存在，是因为该市场已然产出、且持续产出超额供给。

这样情形已经持续数年之久，这也就是为什么有这么多的铝摆在世界各地仓储积灰尘。而放在LME仓储点者仅占一小部分。

亏损连连的炼场多取得政府补助。业者在中国这全球最大铝生产国获得补助，在理论上主张自由市场原则的西方国家也获得补助。

美国铝业及俄罗斯铝业联合公司 等少数业者正在调整产出。

在市场集体学到自律之前，将会持续累积超额供给。当这市场这么做时，库存融资者将会持续与MillerCoors等末端用户抢着吸纳更多单位。

有一天将会面临过剩金属倾巢而出而导致崩盘的情形。

Timothy Weiner将可以用更低的价格买进他的铝。不过他可能会考量这会给他的市场供应链造成多大牺牲。(完)